Bill Murray no está en la última película de Wes Anderson por culpa del COVID-19

Con la excepción de Bottle Rocket, debut de Wes Anderson, Bill Murray ha estado presente en todas las películas del cineasta texano. Academia Rushmore supuso así el inicio de una colaboración muy fructífera, más allá de lo breves que pudieran ser puntualmente los papeles de Murray, o del hecho de que en ocasiones (por tratarse de una película de animación estilo Fantástico Sr. Fox o Isla de perros), el actor de Cazafantasmas tuviera que limitarse a poner su voz. Pero el COVID-19 no respeta nada, y según recoge The Hollywood Reporter ha sido el culpable de que la siguiente película de Anderson no tenga a Bill Murray en el reparto. Asteroid City se une a Bottle Rocket, así, en la lista de excepciones.

Asteroid City es el siguiente trabajo de Anderson tras La crónica francesa, y su rodaje se desarrolló en la localidad madrileña de Chinchón. Murray llegó a hablar con los medios sobre el proyecto, pero días después la producción se desarrolló sin que aparentemente el actor se pasara por el set. Hoy sabemos que se debió a que Murray contrajo el coronavirus, de forma que para preservar el calendario Anderson decidió reemplazarlo para el papel: uno del que nada se sabe pero que, a tenor de las historias corales a las que últimamente es tan asidua su carrera, seguramente no requirió grandes quebraderos de cabeza para ajustar agendas. La revelación del motivo por el que Murray ha faltado a su cita con Anderson coincide con un delicado momento en la imagen pública del intérprete.

Y es que hace pocos meses trascendió que Being Mortal, largometraje dirigido por Aziz Ansari, había suspendido su rodaje debido a una investigación iniciada en torno a Murray, que habría exhibido “un comportamiento inapropiado” ante una compañera de equipo. “Hice algo que pensé que sería divertido, pero no fue tomado así”, declaró Murray posteriormente. Más allá de lo que ocurra con Being Mortal, podemos intuir que Anderson volverá a requerir sus servicios en la próxima película que prepara tras Asteroid City, que ya ha concluido su rodaje sin que Focus Features haya fijado aún una fecha de estreno. El guion lo firma Anderson basándose en una historia de Roman Coppola.

Del argumento no se sabe gran cosa, salvo que el film pretende ser “una meditación poética sobre el sentido de la vida, narrando la historia de una ficticia ciudad desértica estadounidense en 1955”. Murray iba a participar en ella con otros rostros recurrentes del cine de Anderson como Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Jeffrey Wright, Edward Norton o Adrien Brody. A todos ellos hay que añadir, en su primera colaboración con el director, a Tom Hanks, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Maya Hawke, Margot Robbie o Sophia Lillis.

