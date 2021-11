Los próximos proyectos de Scarlett Johansson: novia de Frankenstein, Wes Anderson y su futuro en el MCU

El pasado jueves la American Cinematheque entregaba un galardón honorífico a Scarlett Johansson. Un nuevo premio que se une así a un extenso listado de reconocimientos como un BAFTA y un Tony, y sus diversas nominaciones a los Oscar y los Globos de Oro. La actriz de Viuda Negra cumple 37 años, después de dar a luz a segundo hijo y ser noticia por su denuncia contra Marvel, que no han impedido que la actriz tenga pendientes varios proyectos estos próximos meses.

El filme de Wes Anderson en Chinchón

Johansson forma parte del nuevo filme de Wes Anderson rodado en Chinchón: Asteroid City. Un título que cuenta con innumerables estrellas de la talla de Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody o Bryan Cranston, y de la que aún sabemos muy poco.

Después del lanzamiento de La crónica francesa, el cineasta prepara esta película que se ambientaría en el desierto de Arizona, a juzgar por los comentarios en Cannes de Bill Murray y algunas filtraciones. Además, otros actores que podrían haberse unido al elenco en la localidad madrileña son Jeff Goldbum o la joven estrella Sophia Lilis (It).

La nueva novia de Frankenstein

Pero no acaba la cosa aquí para Johansson, la actriz también tiene pendiente una aparición confirmada en Bride, una nueva revisión de la novia de Frankenstein. Dirigida por Sebastián Lelio (Una mujer fantástica, Disobedience) y producida por A24 y Apple, el filme también contará en el guion con Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, quienes también están tras el guion del nuevo hombre lobo de Ryan Gosling.

La sinopsis de Bride destaca la creación de una mujer diseñada como la mujer ideal, una obsesión singular de un empresario brillante. Sin embargo, esta termina rechazando a su creador y es forzada a huir de una vida en confinamiento, enfrentándose a un mundo que la ve como a un monstruo. Es en esta huida cuando encuentra su verdadera identidad, su sorprendente poder y una fortaleza para rehacerse a ella misma como su propia creación.

'La torre del terror' y otros proyectos rumoreados

Además de los dos proyectos anteriores, Johansson también podría aparecer en La torre del terror (Tower of Terror), el filme basado en la reconocida atracción de los estudios Disney. El filme podría seguir los pasos de otras franquicias de éxito anteriores que surgían de la misma forma, como la de Piratas del Caribe. Por lo pronto, la actriz será de fijo productora de la película, en la que podría volver a coincidir con Taika Waititi en la dirección después de la exitosa Jojo Rabbit.

Entre los proyectos rumoreados estos meses, Johansson también suena para la nueva versión de Little Shop of Horrors (La tienda de los horrores) y su colaboración con el MCU podría no haberse terminado del todo, después de que Marvel haya tendido una mano a la actriz tras los conflictos surgidos estos meses entre ambos. ¿Veremos a Viuda Negra de nuevo en los cines?

