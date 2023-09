Japón convierte ‘As Bestas’ en una comedia romántica con una creativa carátula

Aunque en España, tendamos a creer que somos el único país que juega fuerte al traducir los títulos de las películas extranjeras, lo cierto es que no hay un rincón del mundo a salvo de derivas creativas como la destripadora Solo ante el peligro (High Noon), la inexplicable Con él llegó el escándalo (Home from the Hill) o, incluso, de apuestas metacinematográficas como Colorado Jim (The naked spur), en la que ningún personaje se llamaba Jim, salvo el actor protagonista: James Stewart.

Nuestras películas también han servido como parque temático para los traductores de otros países. Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón se tituló, en inglés, Pepi, Luci, Bom and other girls like mom, lo que le otorgaba al largometraje de Almodóvar un cariz colindante con el incesto que lo hacía aún más transgresor. Por su parte, Torrente pasaba, en francés, de ser el brazo tonto de la ley a ser su brazo izquierdo, con lo cual salía bastante bien parado.

'Torrente: El brazo tonto de la ley'. Cinemanía

Japón ha aprovechado la llegada de As bestas para sumarse a esta fiesta babélica. El título en gallego de este largometraje estaba siendo un quebradero de cabeza para los distribuidores de otros países: en inglés, la película se tradujo a The beasts, mientras que en Italia se añadió el subtítulo de La terra della discordia. En Francia, que coprodujo As bestas, el título se ha mantenido tal cual. Japón ha optado por arriesgarse y ha suprimido cualquier rastro bestial del título: en su lugar, la película se ha estrenado bajo el nombre de Utopía. Pero los cambios no han quedado ahí.

¿La comedia española del año?

En occidente, la carátula de As bestas muestra a un hombre cuyo rostro está sepultado por varios brazos. Lo único que queda a la vista es su boca, congelada en un inaudible grito. También se ha promocionado la película mediante una disolución en la que se mezcla un primer plano de Marina Foïs con ese mundo de hombres en el que reinan los hermanos Anta. Lo que nunca se había visto, hasta que Japón entró en escena, era una carátula que bien podría ser la de la comedia española del año. O un live-action de Heidi.

'As bestas', en Japón Cinemanía

En ella, Denis Ménochet y Marina Foïs disfrutan de unos minutos de asueto tras una jornada de labranza, sentados en mitad de un prado gallego. A partir de la carátula, uno podría pensar que está a punto de ver una película romántica, similar a aquellas que TVE nos regala durante las tardes del domingo como ruido de fondo para nuestras siestas.

Y lo cierto es que, en su origen, tanto Sorogoyen como Peña, los guionistas de As bestas, contemplaron su thriller como un largometraje romántico: "Para muchos espectadores, esta es una película de amor", contó el director en una entrevista para La voz de Galicia. Así que, quizás, los japoneses hayan dado en el clavo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.