Kate Winslet se sincera sobre su desnudo en su última película: "Apenas podía tenerme en pie"

Una vez más, el estreno de una película de Kate Winslet se convierte en excusa para hablar sobre el físico de la actriz de Titanic. Solo que, en este caso, la razón no es un comentario de mal gusto en la prensa, sino una lesión sufrida por la diva inglesa que puso en riesgo su trabajo en el filme (incluyendo una escena en topless).

Durante el primer día de rodaje de Lee, el biopic de la fotógrafa de guerra Lee Miller, Winslet sufrió un resbalón que se tradujo en una lesión en la espalda. "Tenía tres hematomas gigantescos en la espina dorsal", explica en una entrevista con Vogue (vía Variety). "Apenas podía tenerme en pie".

Sin embargo, la actriz se negó a retrasar la producción de Lee, e incluso pagó de su bolsillo al reparto y el equipo cuando el accidente trajo consigo problemas para la financiación de la cinta.

Asimismo, aunque la lesión le impidió hacer ejercicio mientras se recuperaba, Winsley decidió seguir adelante con las escenas en las que se la ve desnuda de cintura para arriba o en bikini. "Tenía que ser jodidamente valiente para mostrar mi cuerpo entrado en carnes sin esconderme", afirma. "Y créeme: había gente de mi equipo que me decía 'a lo mejor quieres sentarte un rato'. Y yo respondía: '¿Por qué? ¿Por enseñar un poco de carne? No, ¡así es como se va a ver!".

Acosada por su físico

Kate Winslet nunca se ha cortado un pelo al hablar de los comentarios sobre su físico que aguantó tras saltar a la fama con Titanic en 1996. Las dudas sobre su apariencia en Lee, explica ahora, son poca cosa comparadas con aquellos "juicios y escrutinios horribles, que podría calificar de acoso, por parte de los medios mainstream cuando era una veinteañera".

Esta situación no ha menguado con los años y los aplausos, sino que puso en peligro la financiación de su nueva película. "Los hombres que piensan que necesitas su ayuda son increíblemente inaguantables", señala. "Incluso tuve delante a un director que decía: 'Escucha, si haces mi película yo haré que financien tu pequeña Lee'. O escuchar a inversores en potencia, todos hombres, diciéndome: '¿Por qué debería gustarme esa mujer?".

Así pues, Kate Winslet está muy orgullosa de que las actrices jóvenes se nieguen a pasar por ese aro tras el auge del MeToo en Hollywood. "Las jóvenes no tienen miedo, me cago en todo. Eso me hace sentir tan orgullosa... Y pienso que todas las lluvias de mierda, las luchas, haber levantado la voz durante años, las veces en las que me señalaron y se rieron de mí... ¡me importan una mierda! Todo aquello valió la pena".

"La cultura está cambiando de formas que no podía imaginar ni en mis sueños más salvajes cuando tenía 20 años", concluye la actriz. Y cabe preguntarse si esos cambios bastarán algún día para crear un panorama más justo.

