Anna Castillo sorprende con las películas que más "taquicárdica" le ponían de pequeña

La mayor parte de los que se dedican al cine atraviesan fases de ocultamiento y silencio. Simplemente, están ocupados rodando o dirigiendo o a la espera de que su agente les encuentre un proyecto en el que trabajar. Si no hay nada que promocionar, no hay nada que decir. Anna Castillo pertenece a la raza excepcional de los que siempre están ahí: encadenan entrevistas y películas sin solución de continuidad. Viven en una promoción y producción interminable. En España, quizá no haya una actriz joven comparable a la barcelonesa, que acaba de estrenar Nowhere en Netflix.

En una entrevista para El Mundo, Castillo confesó que llevaba diez años sin cogerse unas vacaciones, y no por imposición, sino porque no se atrevía a hacerlo. ¿Y si se iba unas semanas a la playa y la gente se olvidaba de ella? ¿Y si ese director con el que siempre había querido trabajar no podía localizarla y le daba el papel a otra? A sus 30 años recién cumplidos, estaba experimentado lo que desde pequeña había soñado tantas veces, así que nada de vacaciones. Cuando uno se toma vacaciones durante un sueño, lo único que puede ocurrir es que despierte.

Álvaro Mel y Anna Castillo en 'Un cuento perfecto' Cinemanía

¿Qué películas ponían ‘taquicárdica’ a Anna Castillo?

Aunque empezó como bailarina, Castillo desarrolló muy pronto una inclinación al cine. En una conversación con María Guerra en el programa La Script, la actriz confesó que determinadas películas le aceleraban el corazón cuando era una niña. “Me ponía taquicárdica, pero no por la trama”, explicó, “sino porque me decía ‘¡Quiero hacer eso!’”.

Entre los títulos citados, hay pocos puntos en común: Grease, Titanic, Annie (1982), Los otros e infinidad de comedias románticas. “Era algo difícil de explicar, que se me agarraba al cuerpo”, señaló Castillo.

