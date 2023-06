Amenábar rodará su próxima película en Alicante en 2024: "Siempre me he quedado con la espinita"

El director cinematográfico Alejandro Amenábar ha manifestado su intención de rodar en Alicante el próximo año, y concretamente en los estudios de Ciudad de la Luz, que ha calificado de "fantásticos". De hecho, ha avanzado que en estos momentos su equipo trabaja para traer el rodaje de su próxima película a la Comunitat Valenciana. "Siempre me he quedado con la espinita de realizar alguna cosa por aquí", ha confesado.

"Con la zona de Alicante me une un vínculo, pues mi familia vive aquí. Espero estar rodando dentro de un año aproximadamente", ha declarado el director, que este sábado en la inauguración del Paseo luz de las estrellas en el marco del Festival Internacional de Cine de Alicante.

Se trata de un espacio que rinde homenaje a los actores, actrices y directores "reconocidos del panorama cinematográfico nacional" que han pasado por este certamen cinematográfico, ha indicado la organización del festival en un comunicado.

Amenábar, que recibirá este sábado el Premio Lucentum del Festival Internacional de Alicante, ha visitado durante la mañana la Ciudad de la Luz, donde ha ofrecido una rueda de prensa junto al director del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seva, y el director general de Ciudad de la Luz, Antonio Rodes.

Sobre el galardón, ha declarado que es "un honor" para él estar en la Ciudad de Luz en el marco del Festival de Alicante. "Hace años que ya visité estos estudios y siempre me he quedado con la espinita de realizar alguna cosa por aquí", ha admitido.

Al mismo tiempo, ha explicado que se siente "extraño" al recibir un premio que es a una trayectoria: "Cuando miro atrás, tampoco tengo tantas películas, pero ya llevo 25 años en esto y estoy muy agradecido por este reconocimiento".

Homenaje "simbólico"



Este homenaje "simbólico", el Paseo luz de las estrellas, se compone de cinco sillas dedicadas a Antonia San Juan, Belén Rueda, Alejandro Amenábar, Fernando Colomo y Fele Martínez, y se sitúa en los jardines de la plaza Ruperto Chapí junto al Teatro Principal de Alicante, donde tendrá lugar la gala inaugural del certamen.

El estreno ha contado con la presencia de los cinco primeros homenajeados. Esta iniciativa del Festival Internacional de Cine de Alicante en colaboración con el Ayuntamiento ya se puso en marcha hace siete años con el antiguo paseo ubicado frente al puerto.

Los homenajeados se han mostrado "muy agradecidos" por este reconocimiento, que en caso de Fele Martinez era en su tierra, lo que, para él, ha sido "todo un honor". Para Fernando Colomo, ha sido "una sorpresa" de la que está "muy contento". "Además, es una silla muy elegante", ha destacado.

Antonia San Juan, por su parte, ha relatado que asiste al festival "desde sus inicios" y ha afirmado que Alicante es para ella "un lugar de grandes recuerdos". "Estoy muy contenta de formar parte de esta ciudad, una ciudad que elegiría siempre", ha manifestado.

Belén Rueda, que vivió su infancia en Alicante, ha recordado a su madre, profesora de ballet y gracias a la cual conoció el Teatro Principal junto al que se ubican las sillas. "Esta silla es para todos los que la podemos ver, y todos los que nos ven desde otro lugar", ha indicado.

"Una buena señal"



Por último, Alejandro Amenábar, tras manifestar sus intenciones de rodar una película en Alicante, ha apuntado que la silla es "una buena señal". "Espero dentro de un año estar ocupando una silla muy parecida a esta para rodar aquí", ha añadido.

El director, preguntado por sus primeras películas como 'Tesis' y cuestionado sobre si introduciría cambios en ellas, ha asegurado que realizar retoques digitales "no es algo necesariamente bueno". "'Tesis' me dio muchas alegrías y el paso del tiempo le ha sentado bien. Mantiene su suspense a pesar de que la tecnología ha cambiado. La plantearía en términos de redes hoy en día si volvería a rodarla, pero no la cambiaría", ha precisado.

Las esculturas en forma de sillas que adornan este espacio han sido diseñadas por el artista alicantino Isaac Peral y están construidas en acero pulido. Esta nueva ubicación es la definitiva y se ampliará con más esculturas que llevarán el nombre de diferentes homenajeados que ya han pasado por las diferentes ediciones del certamen, con el fin de convertir este espacio en un "punto clave" de reclamo turístico y cultural para la ciudad.

"Un sueño hecho realidad"



El director del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha agradecido a Amenábar su visita: "Llevamos muchos años intentándolo y es un regalo para el 20 aniversario. Siempre estaremos muy agradecidos, es un sueño hecho realidad que hoy recoja el Premio Lucentum".

Por su parte, Antonio Rodes ha declarado que es "un honor" que un exponente del cine español visite los estudios, que ahora "están renaciendo como dinamizador de la industria y es una puesta en valor".

El Festival Internacional de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Casa Mediterráneo, Instituto Valenciano de Cultura, À Punt Mèdia y otras empresas colaboradoras.