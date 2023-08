La conmovedora película sobre el origen del #MeToo con Carey Mulligan y Zoe Kazan que ya puedes ver en Movistar Plus+

La tecla Enter. Apenas un centímetro de plástico que hizo que Hollywood ya nunca volviese a ser el mismo. Cuando las periodistas Megan Twohey y Jodi Kantor la pulsaron, supieron que tendrían que hacer frente a meses duros, en los que su reputación pendería de un hilo.

Pero, aún así, lo hicieron, en mitad de la calma chicha de la redacción del New York Times. A partir de entonces, uno de los hombres más poderosos de la industria sería su enemigo declarado. Su nombre, Harvey Weinstein, y la película que recrea esta lucha de David contra Goliat ya está disponible en España.

Al descubierto llega a nuestras televisiones de la mano de Movistar Plus+. Hace unos meses, apenas logró reunir a más de 27.000 espectadores en las salas españolas, cifras en sintonía con la discreta recaudación de la cinta, que no pasó de los 13 millones de dólares. Muy lejos de los 61 de El escándalo (2019), sobre el magnate mediático y depredador sexual Roger Ailes.

No obstante, Al descubierto fue bien recibida por la prensa: El American Film Institute la incluyó entre las diez mejores películas de su año, Rotten Tomatoes le otorgó un 87 % de aprobación de la crítica especializada (y un 91% del público) y recibió premios por su guion, basado en la crónica de las periodistas Megan Thowhey y Jodi Kantor, y su banda sonora.

Carey Mulligan (Promising young woman y Drive) incluso fue candidata a un Globo de Oro por su interpretación, por lo que, en otoño, Al descubierto estaba en todas las quinielas como posible nominada al Óscar.

No obstante, la película no recibió una sola nominación en ninguna de las categorías a las que se presentó: Ellas hablan, que también trataba la opresión sexual de la mujer y que había tenido aún peor recaudación (9 millones), logró dos y acabaría alzándose con una estatuilla. La película de Sarah Polley, eso sí, no abordaba la agresión y el acoso sexual ocurridos en la ciudad de Los Ángeles. Puede que a Hollywood aún no quisiera saldar cuentas con su pasado, y menos, nominaciones mediante.

Carey Mulligan en 'Al descubierto'.

¿Quién actúa en ‘Al descubierto’?

Además de Carey Mulligan, en Al descubierto actúa Zoe Kazan, nieta del fabuloso director Elia Kazan y protagoniza, entre otras, La balada de Buster Scrugg y Me and Orson Welles. También cuentan con papeles Patricia Clarkson (Shutter Island y La milla verde) y André Braugher (Homicidio y La niebla), además de Ashley Judd (Heat y Tiempo de matar), que se interpreta a sí misma, en calidad de víctima de Harvey Weinstein.

La directora Maria Schrader (Unorthodox y El hombre perfecto) toma dos decisiones respecto al siniestro productor de Miramax: a lo largo de la película, sólo escuchamos su voz y sus crímenes únicamente se nos dan a conocer a través del testimonios de sus víctimas, sin que las agresiones sexuales lleguen a recrearse, lo que las hace, aún si cabe, más perturbadoras e inquietantes.

Zoe Kazan es una de las protagonistas de 'Al descubierto'

