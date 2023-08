¿Podría Taylor Swift ser una excelente cineasta? El director de fotografía de 'Barbie' lo tiene claro

En 2022, la cantante Taylor Swift sorprendía en su debut como cineasta tras la dirección del cortometraje All Too Well, que finalmente se quedaba fuera de la carrera a los Oscar, pero demostraba las buenas dotes de la de Pensilvania en la dirección. Unas habilidades en la realización que hasta el director de fotografía de Barbie ha querido ensalzar, después de la proliferación de noticias que apuntan a que Swift podría debutar próximamente como directora de un largo (con un guion propio).

"Conozco este proyecto. Si tuviera la oportunidad de trabajar con ella, estaría encantado. Es una persona a la que admiro. No sé cuál es su estado en este momento, porque he estado centrado en mi película. Ya hemos hablado de ello y no sé terminaré haciéndolo yo o será otra persona, pero sé que lo hará genial", señalaba el mexicano Rodrigo Prieto.

Prieto es el director de fotografía tras películas como Brokeback Mountain, El lobo de Wall Street, Argo o El irlandés, nominado en tres ocasiones a los Oscar, y que trabajaba recientemente con Greta Gerwig en la película Barbie.

"Obviamente es toda una artista, pero también es una excelente directora. Debo decir que en las cosas que he trabajado con ella, en los videos musicales, ha sido extraordinaria. Entiende el cine y la narración, cómo contar la historia con una cámara y es genial en los aspectos técnicos", añade Prieto sobre la cantante.

¿Taylor Swift, una promesa del cine?

Taylor Swift y Rodrigo Prieto trabajaban con anterioridad en videoclips como Cardigan, The Man y Willow, que forjaba una cercanía y una buena sintonía en el ambiente laboral entre ambos.

Por su parte, y de forma previa a All too Well, Taylor Swift ya tenía experiencia tras las cámaras. Había dirigido los videoclips de Me! o You Need to Calm Dawn, además de hacerse cargo de la puesta en escena al completo del documental Folklore: Las grabaciones de Pond Studio.

Sin embargo, el trabajo ofrecido en la pieza All too Well, correspondiente a la canción del mismo título, marcó un antes y un después en su producción audiovisual. Extendido a 15 minutos, el cortometraje contaba con una espectacular fotografía de Rina Yang, y con unas entregadas interpretaciones de Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (De amor y monstruos).

