'All too Well': el corto dirigido por Taylor Swift podría ser nominado al Oscar

Antes de All too Well, Taylor Swift ya tenía experiencia tras las cámaras. Había dirigido los videoclips de Me! o You Need to Calm Dawn, además de hacerse cargo de la puesta en escena al completo del documental Folklore: Las grabaciones de Pond Studio. Sin embargo, el trabajo ofrecido en la pieza All too Well, correspondiente a la canción del mismo título, marcó un antes y un después en su producción audiovisual. Extendido a 15 minutos, el cortometraje contaba con una espectacular fotografía de Rina Yang, y con unas entregadas interpretaciones de Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (De amor y monstruos).

La pieza llegaba al hilo de la regrabación del tema (con algunas estrofas añadidas) correspondiente a Red (Taylor’s Version): el regreso de Swift al disco que había compuesto diez años antes para reapropiarse de su obra luego de que el productor Scoot Braun vendiera los másters originales a Ithaca Holding. All too Well, dedicado a una pareja que atravesaba problemas a costa de la diferencia de edad (en indisimulada referencia al romance que la misma Swift viviera con Jake Gyllenhaal) causó sensación, y ahora The Hollywood Reporter recoge que se está postulando como competidor en la próxima carrera de los Oscar.

All too Well podría ser nominado a Mejor cortometraje en acción real, puesto que el periodo donde se estrenó y la calidad atesorada lo hace elegible para llevarse la estatuilla. Swift ya está moviendo hilos para que reciba la nominación, que de consumarse supondría la primera vez que la célebre artista aspira al Oscar. Este mismo año, por otro lado, también se habla mucho de la canción que ha compuesto para la banda sonora de La chica salvaje, película protagonizada por Daisy Edgar-Jones que tiene previsto su estreno en España para el 30 de diciembre. Carolina, compuesta e interpretada por Swift, es uno de los cortes de su soundtrack, y podría ser nominado a Mejor canción original.

Por ahora se trata, sin embargo, de especulaciones, y aún queda tiempo para que se anuncien las nominaciones y sepamos si Swift consigue nominación a Mejor corto de acción real por All too Well (en posible terna con Carolina como Mejor canción original). En la primera categoría también existe la posibilidad de que Swift no sea la única figura nominada de la música, pues también ha recibido encendidos elogios We Cry Together, corto dedicado a la canción homónima de Kendrick Lamar y Taylour Paige que ha dirigido el mismo Lamar.

Ver un enfrentamiento entre Swift y Lamar para la próxima carrera a los Oscar sería, sin duda, todo un hito de la cultura pop. Puedes ver el corto All too Well bajo estas líneas:

