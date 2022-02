Jake Gyllenhaal habla sobre el ciberacoso recibido por el cortometraje de Taylor Swift 'All Too Well'

En estos momentos, el cortometraje de Taylor Swift All Too Well alcanza la friolera cifra de más de 60 millones de reproducciones en YouTube. Este movimiento publicitario, que formaba parte de la reedición del disco de la cantante Red (Taylor's Version), nos abría también una puerta al pasado de la estadounidense y su relación con Jake Gyllenhaal, quien no salía muy bien parado. Más de tres meses después de su lanzamiento, el reconocido actor también ha querido pronunciarse sobre este vídeo.

Gyllenhaal ha confesado no haber escuchado la canción ni haber visto el cortometraje. “No tiene nada que ver conmigo. Se trata de su relación con sus fans. Es su expresión. Los artistas aprovechan sus experiencias personales para inspirarse, y no envidio eso a nadie", declara en un artículo para Variety.

Pese a todo, el norteamericano sí que ha querido hablar sobre el ciberacoso que ha recibido estos meses a través de las redes sociales, donde incluso tenía que desactivarse los comentarios de Instagram. “Creo que es importante que, cuando nuestros fans se vuelven rebeldes, sintamos una responsabilidad de que sean civilizados y no permitir el ciberacoso en nombre de uno".

Todo esto lleva a Gyllenhaal a plantearse una 'pregunta filosófica' sobre la ira y la división en la sociedad actual. "¿Es este nuestro futuro? ¿Es la ira y la división nuestro futuro? ¿O podemos empoderarnos y empoderar a otros al mismo tiempo que ponemos empatía y civismo en la conversación dominante? Esa es la discusión que deberíamos tener”.

El cortometraje protagonizado por Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (De amor y monstruos) surgía en la regrabación de los álbumes de la cantante, quien era víctima de los pocos escrúpulos de la industria musical estadounidense, cuando el productor Scoot Braun vendía los másters originales a Ithaca Holdings. Swift se situaba así como la intérprete de esta canción y la directora del cortometraje para presentarlo, demostrando que continúa siendo una experta en el mundo del marketing.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.