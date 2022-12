Crítica de 'Al descubierto'

Valoración: Al descubierto

Películas épicas sobre periodismo en plena decadencia de la profesión. Con sus insólitas estatuillas, Spotlight es quizás el filme más paradigmático gracias a su quirúrgica recreación de la investigación del Boston Globe de los casos de pederastia cometidos durante décadas por curas del estado de Massachussets. Spielberg llegó después con Los archivos del Pentágono, su particular homenaje a la editora de The Washington Post Katherine Graham, que se enfrentó al gobierno publicando información encubierta sobre la guerra de Vietnam.

Incluso la menos conocida Desvelando la verdad –dirigida en 2017 por Rob Reiner, a quien nunca reivindicamos lo suficiente– pone en valor una manera de hacer periodismo que ya solo está al alcance de unas pocas redacciones en el mundo. Mientras el resto de periodistas tecleamos enrededados en el SEO, el clickbait y las recetas de cocina, Al descubierto es la última muestra de una profesión que cada vez dista más de aquello que nos enseñan en pantalla.

Al descubierto se inspira en el bestseller She Said, reportaje en profundidad en el que las periodistas del New York Times Jodi Kantor y Megan Twohey destaparon los abusos que Harvey Weinstein cometió sistemáticamente a lo largo de sus sesenta años de carrera. Tratándose de un personaje tan poderoso de Hollywood y de un tema tan asentado en la agenda desde el #MeToo como el feminismo, era cuestión de tiempo que esta profusa y rigurosa investigación periodística se convirtiese en una película.

Maria Schrader, que ya había demostrado en Unorthodox una mirada propia para los temas de género, confirma aquí su sensibilidad esquivando en todo momento mostrar a Harvey Weinstein. Solo lo vemos de refilón o lo escuchamos en conversaciones teléfonicas. El foco, sin embargo, está en las mujeres de las que abusó o intentó abusar. En las empleadas y exempleadas a las que maltrató. Y en las periodistas, interpretadas por Carey Mulligan y Zoe Kazan con esa máxima siempre exitosa de “menos es más”, que lo cazaron. Patricia Clarkson, siempre exquisita, siempre en su lugar, interpreta a su jefa, la coordinadora de investigación del Times cuya rigurosidad y constancia fueron cruciales para sacar adelante el reportaje.

Las violaciones o situaciones de abuso siempre pertenecen al fuera de campo. Schrader prefiere que sean las propias víctimas quienes, siguiendo, a veces literalmente, las declaraciones recogidas en el libro, detallen los actos repugnantes cometidos por Weinstein. Es una decisión muy acertada. Ya se sabe que la imaginación es mil veces peor que cualquier imagen. Por eso, no se entienden muy bien esas secuencias que reimaginan a las víctimas en su juventud antes del abuso y después de la caída de Weinstein.

La directora también se permite cierta distancia del bestseller en los momentos que muestran las vidas personales de las periodistas protagonistas marcadas por su condición de mujeres y, sobre todo, por la maternidad. La depresión postparto de Twohey y la difícil conciliación de Kantor de la investigación con sus dos hijas pequeñas es una forma de subrayar que, más que un trabajo, más que una vocación, la implicación de estas reporteras con destapar los abusos de Weinstein y, en definitiva, por consolidar el movimiento #MeToo, son un legado.