Muere el actor de 'This is Us' Ron Cephas Jones a los 66 años

El actor estadounidense Ron Cephas Jones, conocido por su papel en la exitosa serie This is Us, ha muerto a los 66 años, tal y como confirmó su representante al medio TMZ.com.

Jones, que en la serie interpretaba el papel de William Hill, sufría desde hace tiempo una enfermedad pulmonar, que fue lo le ha causado la muerte, reveló su manager.

Ron Cephas Jones ganó dos premios Emmy por su papel en This Is Us y fue nominado cuatro veces en total. Sus dos premios Emmy fueron a mejor actor invitado en una serie dramática.

El representante del actor dijo que "su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón del difunto actor fueron sentidos por cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo".

Además de su trabajo en This Is Us, Ron actuó en muchas otras series de televisión, como Law & Order: Organized Crime y Better Things, además de Luke Cage y Looking For Alaska, entre otras.

Jones, que creció en Nueva Jersey, había revelado hace años en una entrevista con The New York Times que le habían diagnosticado una enfermedad pulmonar crónica y que necesitaba un doble trasplante de pulmón.