¿Qué pasa con 'Suits'? Años después, la serie de Meghan Markle es el mayor éxito de Netflix

En lo que llevamos de año, Netflix puede presumir de no haber parado de acumular éxitos. Después del boom que supuso Miércoles a finales de 2022, la plataforma de la N roja nos ha dado series como La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton, la última temporada de Yo nunca, la segunda temporada de Heartstopper o la siempre presente Black Mirror. Y, sin embargo, la serie que está disfrutando de un éxito absoluto en Estados Unidos es Suits.

Según el Top 10 de Nielsen, empresa especializada en medición de audiencias, datos y análisis, esta serie sobre unos abogados de Nueva York ha acumuló un total de 3,9 mil millones de minutos visualizados durante la semana del 17 al 23 de julio, lo que le ha valido el puesto número 13 en la lista de las semanas de streaming más grandes desde que la empresa comenzó a medir las audiencias en 2020.

Con estos números, Suits se ha convertido en la serie no original de Netflix con más éxito, solamente sobrepasada por otras originales como Stranger Things, Miércoles, Tiger King, Ozark o Dahmer. La siguen la producción de Bluey en el segundo puesto con un total de 1,2 mil millones de minutos visualizados y Sweet Magnolias en el tercero con otro 1,2 mil millones, coincidiendo con el estreno de su tercera temporada. Pero, ¿Cuál es la razón de este éxito repentino de Suits?

¿Por qué 'Suits' está de moda ahora?

Si bien es cierto que existen otras series antiguas que consiguen mantenerse en estos rankings -ahí están NCIS con 741 millones de minutos visualizados o Anatomía de Grey con 735 millones-, nada es comparable al boom que la plataforma está experimentando con Suits.

Estrenada en 2011, la producción seguía los casos jurídicos del abogado Harvey Specter (Gabriel Macht) y Mike Ross (Patrick J. Adams), un exalumno universitario de gran inteligencia. Hasta su finalización en 2019, vimos a esta pareja resolver complicados enredos jurídicos y fuimos descubriendo sus igual de complicadas vidas personales. Fue ahí donde conocimos a Meghan Markle, quien interpretaba a una de las trabajadoras del bufete que se convertía en el interés amoroso de Mike.

Aunque no podemos saber qué ha empujado a los estadounidenses a ver sin descanso la serie, dado que la polémica tras la entrada de ella en la familia real inglesa continúa vigente -siendo las últimas noticias una supuesta crisis de pareja y el hecho de que la monarquía inglesa no felicitó a la actriz por su cumpleaños-, no es de extrañar que el interés por su persona y su trabajo continúe en aumento.

Asimismo, cabe recordar que ella y el príncipe Harry mantienen un acuerdo millonario con la plataforma de la N roja para producir varios programas, entre ellos, Harry y Meghan, el documental sobre la pareja que se estrenó el pasado 31 de diciembre. En esa producción se menciona el pasado como actriz de ella, por lo que, aquellos que no conociesen su papel en Suits, también habrán podido descubrirlo gracias al documental.

