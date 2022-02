En qué plataforma puedes ver la serie ‘This Is Us’

La serie This Is Us emite actualmente su sexta y última temporada a través de la cadena de televisión estadounidense NBC, creadora de esta ficción. La tragicomedia creada por Dan Fogelman (guionista de Enredados y Cars), sobre una serie de personas conectadas a través de su fecha de nacimiento como nexo común, nos ha regalado estos años la presencia de la familia Pearson.

Las cinco primeras temporadas de la serie están disponibles en España a través de la plataforma Amazon Prime Video, quien próximamente podría contar con el final también. Aunque, a juzgar por el retraso en la llegada de la quinta temporada, aún tendremos que esperar un tiempo.

Estas semanas, NBC emite los últimos ocho capítulos, que aún tiene pendientes de estreno tres de ellos. ¿Conseguirá sorprender Fogelman con la conclusión de las tramas?

El final de una serie muy premiada

La sexta temporada seguirá jugando con la línea temporal en la serie, después de engañar al espectador con los votos de Kevin, que dejaban caer su matrimonio con Madison. Un flashforward posterior desvelaba que realmente este sería cuatro años más tarde el que oficiaría la boda de su hermana Kate, con el profesor de música Phillip. La ruptura con Toby era un hecho. Estos acontecimientos dejaban en el aire muchas cuestiones sobre las relaciones de los protagonistas.

La serie de NBC conseguía numerosas nominaciones a los Primetime Emmy Awards, los Globos de Oro o los People's Choice, entre muchos otros, en su emisión entre 2016 y 2022. De hecho, el actor Sterling K. Brown conseguía un premio Emmy y un Globo de Oro por su papel de Randall Pearson, al que acompañaban otros premiados en los Emmy como Ron Cephas Jones y Gerald McRaney.

