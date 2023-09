Una actriz de 'La pequeña tienda de los horrores' acusa a Steve Martin de haberle pegado durante el rodaje

Steve Martin tiene una imagen de lo más afable en la industria. Algo especialmente intenso en los últimos años, gracias a crear y protagonizar una ficción tan bien recibida como Solo asesinatos en el edificio (donde le secundan Selena Gómez y Martin Short). De ahí que sea curioso recordar cuál fue uno de sus primeros grandes papeles, en La pequeña tienda de los horrores. En este musical de 1986, dirigido por Frank Oz y basado en un clásico de la serie B de Roger Corman, Martin interpretaba a un personaje tan desagradable como el Dentista.

Y se presentaba a sí mismo en un número memorable, Dentist!, donde podíamos verle hacer fechorías en su lugar de trabajo. Esto pasaba por maltratar a una enfermera con el rostro de Miriam Margolyes, a quien podemos recordar por La edad de la inocencia y su interpretación de la profesora Sprout en Harry Potter y la cámara secreta. Margolyes acaba de publicar sus memorias (por título Oh Miriam! Stories from a Extraordinary Life), y en ellas ha afirmado que rodando el mencionado número de La pequeña tienda de los horrores Martin le pegó de verdad.

“Me golpeaba constantemente con las puertas en la cara; me dio puñetazos, bofetadas y me derribó repetidamente un Steve Martin antipático y sin remordimientos (quizá estaba actuando según el método) y llegué a casa malhumorada y con un dolor de cabeza tremendo”. Margolyes describe a Martin como “innegablemente brillante, pero fue horrible conmigo”, y sus afirmaciones han causado bastante revuelo, en base a lo querido que es Martin. Al actor no le ha quedado otra que responder a las acusaciones, según recoge Hollywood Reporter.

“Cuando leí por primera vez el relato peyorativo de Miriam Margolyes sobre nuestra escena en La pequeña tienda de los horrores, me quedé sorprendido. Mi recuerdo es que tuvimos una buena comunicación, como actores profesionales”, asegura el actor de Solo asesinatos en el edificio. “Pero cuando se insinúa que la hice daño o que fui descuidado al hacer las escenas de riesgo, tengo que protestar. Recuerdo haber tenido extrema precaución con respecto al puñetazo falso. La misma precaución que tendría con cualquier escena similar”.

Martin niega, entonces, haberle hecho algún tipo de daño a Margolyes. “Nunca hubo ningún contacto físico entre ella y yo, accidental o no, ni en esta escena ni en ninguna otra que rodáramos”. Recuerda que la escena estaba supervisada por Oz y un nutrido equipo de personas, e insiste en que siempre es muy cuidadoso en este tipo de trances. “Siempre practico las acciones físicas a cámara lenta. La escena debía incluir un puñetazo falso. Es desconcertante lo que dice. No es el Steve que yo conozco ni que nadie conoce. Siempre ha sido profesional y respetuoso con todo el mundo en todos mis rodajes”, concluye.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.