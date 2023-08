'Solo asesinatos en el edificio': Todo lo que necesitas recordar antes de ver la temporada 3

Vuelve una nueva época de misterios por resolver. Solo asesinatos en el edificio arranca su tercera temporada con dos episodios en Disney+ España el 8 de agosto. Después, un nuevo episodio semanal cada martes nos acompañará hasta el final de temporada, que llegará el próximo 3 de octubre tras un total de diez episodios.

Oliver (Martin Short), Charles (Steve Martin) y Mabel (Selena Gomez) están listos para investigar una nueva muerte que ha tenido lugar ante sus narices de podcasters aficionados. ¿Recuerdas cómo terminaba la segunda temporada? Ya nos dejaba planteado que la nueva víctima sería el desdichado actor Ben Glenroy, interpretado por Paul Rudd, pero nada nos podía preparar para el hecho de que la mismísima Meryl Streep se incorporase al reparto.

Este es un buen momento para refrescar la memoria y, antes de meternos de lleno en la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio, recordar cómo dejamos las cosas el año pasado. Esto es lo más importante que debes recordar.

¿Quién mató a Bunny?

El asesinato de la no-demasiado-entrañable Bunny (Jane Houdyshell) fue el misterio principal de la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio. Al contrario que lo sucedido en la primera temporada con Tim Kono (Julian Cihi), víctima de la fagotista Jan (Amy Ryan), esta vez no fue ningún vecino del Arconia quien acabó con la presidenta de la comunidad de vecinos.

Fue alguien ajeno al edificio residencial más pintoresco de Nueva York: Poppy (Adina Verson), la ayudante de la estrella del podcast criminólogo Cinda Canning (Tina Fey). Mediante una elaborada teatralización de distintas acusaciones e incluso representando al apuñalamiento de Charles a manos de Alice (Cara Delevingne), el trío protagonista la desenmascaró en el último episodio de la temporada anterior.

Poppy en 'Solo asesinatos en el edificio' Cinemanía

Poppy en realidad era Becky Butler, la chica desaparecida cuyo caso dio pie al podcast All Is Not OK in Oklahoma con el que Cinda obtuvo uno de sus mayores éxitos. En realidad fue Becky quien, bajo su nueva identidad de Poppy, llevó a la presentadora la idea de su propia desaparición cuando consiguió su trabajo como ayudante. Fue ella la que, en connivencia con el detective Kreps (Michael Rapaport), orquestó y ejecutó el asesinato de Bunny.

¿Quién ha matado a Paul Rudd?

Bueno, pues ese va a ser el misterio de la tercera temporada. La temporada anterior acabó con un salto en el tiempo: después de un año sin crímenes por resolver, en la noche de estreno de la nueva obra de teatro de Oliver, su actor protagonista cae fulminado sobre el escenario. Mabel, que está en el patio de butacas, no se lo puede creer: van a tener que hacer tercera temporada del podcast.

Paul Rudd en 'Solo asesinatos en el edificio' Cinemanía

El actor fallecido es Ben Glenroy, interpretado por Paul Rudd, y estas son las pistas que nos dejó el final de la segunda temporada: justo antes de levantarse el telón de su gran debut en Broadway, Ben deja ver a Oliver que está enfadado con Charles por algo que ha ocurrido y desconocemos. Sobre el escenario, segundos antes de que comience la obra se topa con Charles. Él le recrimina con un "sé lo que hicisteis" y Charles le dice que sea listo y se aleje " de ella". ¿De quién?

¿Qué ha pasado con Charles?

Ese encontronazo entre Ben y Charles plantea muchas incógnitas que, sin duda, serán el combustible de misterio para la tercera temporada. La verdad es que un año antes las cosas parecían ir bastante bien para Charles. Tras resolver el asesinato de Bunny, cuando volvió a su trabajo en el reboot de la serie policiaca Brazzos que había protagonizado décadas atrás, fue recibido con la buena noticia de que su personaje ya no iría en silla de ruedas ni tendría demencia.

Además, Charles se armó de valor y consiguió una cita con Joy (Andrea Martin), la maquilladora que llevaba tiempo coladita por él. Esperamos que durante el último año les haya ido bien, pero... ¿será Joy la misteriosa "ella"?

¿Y todo aquello del hijo de Oliver?

Una de las subtramas de Solo asesinatos en el edificio tiene que ver con Will (Ryan Broussard), el hijo de Oliver. En la segunda temporada descubría, a través de un test de ADN, que en realidad Oliver no es su padre biológico, sino Teddy Dimas (Nathan Lane). No obstante, para el final de temporada, justo cuando Oliver está decidido a confesarle la verdad, Will, que ya lo sabe, le dice que sea cual sea la circunstancia sanguínea, él siempre será su padre. Caso cerrado.

¿Qué pinta Meryl Streep en medio de todo esto?

John Hoffman, creador de Solo asesinatos en el edificio, soñaba con trabajar con Meryl Streep, de tal modo que escribió el papel de Loretta Young para ella. La buena fortuna hizo que la oscarizada leyenda del cine se interesara por la serie de sus amigos Martin y Short cuando el rol ya estaba planteado, así que no fue difícil convencerla para pasar a formar parte de la banda.

Meryl Streep en 'Solo asesinatos en el edificio' Cinemanía

Loretta Durkin es una actriz veterana en horas bajas que no tardará en ser considerada una de las principales sospechosas detrás del crimen. Pero ya sabemos que en Solo asesinatos en el edifico nada puede ser lo que parece a simple vista.

