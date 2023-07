Las sorprendentes pirámides de los Alpes italianos que parecen sacadas de una película

Esto está en Europa y aún no me lo puedo creer🤯⛰️ Se trata de 📍Piramidi di Terra en la meseta de Renom (Alpes Italianos🇮🇹) Estas estructuras son creaciones únicas en su género, y surgieron de la erosión de depósitos sueltos de origen glaciar. Con el tiempo, la acción de las aguas provoca un adelgazamiento progresivo de la columna, consolidando la piedra que tiene encima. Por otro lado, las pirámides de tierra no son estáticas, sino que están continua evolución, de hecho su ciclo prevé una continua erosión , incluso hasta el colapso, dejando lugar a nuevas formaciones. Puede que tarde mucho, o tal vez poco en colapsar, así que antes que esto pase os recomiendo 1000% que vayáis a verlo con vuestros propios ojos y disfrutéis de su magia✨💙