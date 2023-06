Descubre esta sorprendente ruta en Girona con cascadas, pozas y mucha vegetación

Travelling to live

En la parte más septentrional de Girona se encuentra el Salt de Can Batlle, una cascada localizada en un entorno idílico en las afueras de Santa Pau, en la comarca de La Garrotxa. El pueblo de Santa Pau se encuentra dentro de la Reserva Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, aunque es más conocido por su castillo medieval.

El Salt de Can Batlle se sitúa en medio del bosque, aunque es fácil su acceso. Su recorrido es sencillo, no tiene distancias ni pendientes elevadas, por lo que es apta para todos los públicos siempre y cuando se tomen las debidas precauciones.

Esta ruta se puede realizar en cualquier época del año, aunque es recomendable hacerla en verano o primavera para disfrutar de sus cascadas, pozas de agua, y disfrutar de su naturaleza.

La ruta perfecta para hacer en familia

La ruta de Salt de Can Batlle es una ruta lineal con una duración aproximada de 1 hora y un total de 5 kilómetros. Si se va a realizar en los meses de verano habrá que reservar para controlar el aforo y que no esté abarrotado. La entrada tiene un coste de 3 € para adultos y gratis para menores de 12 años. La reserva se puede hacer en la página oficial de turismo de la Garrotxa.

Para comenzar esta ruta es necesario ir en coche por la carretera GIV-5241, que une Santa Pau con Olot. A lo largo de la carretera hay varias zonas donde poder estacionar el coche, ya que hasta el Salt de Can Batlle solamente se puede acceder caminando. El parking más cercano es un descampado situado cerca de la Masia Can Batlle. Es recomendable ir a primera hora de la mañana para no arriesgarse a quedarse sin aparcamiento. Otra opción es aparcarlo en Santa Pau.

Una vez aparcado el coche, la ruta se hará caminando, desde el propio parking o desde el pueblo de Santa Pau. Hay varios carteles que indican el camino por lo que es fácil guiarse.

A lo largo del camino hay una serie de bifurcaciones que llevan a alguna casa o granja, a la que solamente pueden acceder los vecinos de la localidad. Es fácil guiarse siguiendo siempre las indicaciones del sendero GR-2 señalizado con marcas blancas y rojas.

Camino de entrada al bosque Mochila en la espalda

Una vez pasadas estas indicaciones te adentrarás en un bosque repleto de hayas y robles, donde se podrá escuchar los sonidos de los pájaros y el agua de la poza. En no más de diez minutos hay un puente que hay que cruzar para llegar a Salt de Can Batlle donde se podrán observar unas maravillosas vistas.

Una vez cruzado el puente, toca descender hasta la base del salto. Aquí hay que tener mucho cuidado para no resbalarse con las piedras, ya que es un descenso rocoso. Pasado el puente hay dos posibles caminos para bajar, sin embargo, según recomendaciones de ciudadanos que han realizado la ruta, la mejor opción es tomar la segunda bajada donde hay unas escaleras. Aunque hay que tener cuidado, porque al ser un ambiente húmedo y repleto de barro resbala bastante. Una vez en la parte baja, podrás darte un chapuzón y disfrutar de las sorprendentes vistas.

En el caso de no querer descender, se puede tomar otro camino que hay nada más pasar el puente. Solamente se tendrá que seguir recto hasta llegar a la parte alta de la cascada. En esta zona hay otro charco de agua donde se podrá descansar y darse un baño. Para volver al parking hay que seguir el mismo recorrido realizado siguiendo las respectivas indicaciones.

Un recorrido por los alrededores del Salt de Can Batlle

El Salt de Can Batlle, además de las impresionantes vistas que ofrece, tiene una gran cantidad de sitios alrededor que merece la pena visitar, como la zona de los volcanes; la Fageda d'en Jordà, un bosque de hayas perteneciente al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y el Castellfollit de la Roca, una de las puertas de entrada a la zona volcánica situada sobre una pared basáltica con 50 metros de altura y casi un kilómetro de longitud.

Castellfollit De La Roca Getty Images/iStockphoto

Otro lugar de interés cerca de este espacio natural es el municipio de Besalú, situado en Gerona. El hecho de que esta localidad esté situada entre el río Fluviá y la Rambla de Capellades, da lugar a su nombre, Besalú, que significa fortaleza entre dos ríos. Aparte de la cantidad de saltos de agua que hay, algo que también destaca son las ermitas, tal es el caso de la Ermita de Sant Martí del Corb, una construcción románica.

Cómo llegar

Desde Girona, el trayecto en coche hasta el Salt de Can Batlle es de 58 minutos por la carretera GI-524. Desde Barcelona se tarda 1 hora y 43 minutos por la carretera C-17.

