De los memes a una ópera en Las Vegas, la ruta del Ecce Homo más famoso del mundo

En las estribaciones del Moncayo, en la falda del monte Muela Alta, se sitúa el Vía Crucis de Borja. Una ruta muy querida y practicada por los habitantes de esta imponente ciudad renacentista de España. Apenas siete kilómetros separan Borja de su ermita más querida, la del Calvario. Se trata de una de las pocas iglesias de planta circular que hay en España. Fue construida en sillería de piedra y mampostería en el año 1565 para venerar al Cristo Crucificado que llevaron desde la Colegiata de Santa María de Borja tres años después.

La ermita del Calvario es una de las últimas estaciones del Vía Crucis de Borja

Los clavos de este Cristo tienen estatus de reliquia secundaria pues fueron tallados con las mismas medidas que los verdaderos clavos de la Crucifixión de Jesús, por lo que es una imagen muy venerada. A sus lados, como no podía ser de otra manera, le lloran la Virgen María y San Juan. La ermita es una de las últimas estaciones del Vía Crucis. El camino del calvario es un recorrido no muy complicado, pero de gran belleza natural. Siempre con parada obligada en la pequeña ermita del Santo Sepulcro, levantada por una iniciativa popular encabezada por el sastre de Borja a finales del siglo XVII y terminada ya en el XVIII.

Ermita del Calvario. Carla Royo-Villanova

Santuario de la Misericordia

A 800 metros de la curiosa ermita del Calvario se encuentra el Santuario de la Misericordia, de estilo gótico tardío. La iglesia en origen estaba dedicada a Santa Eulalia, pero cuando en 1451 apareció en el claustro de la Colegiata de Borja una imagen de la Virgen de la Misericordia, los borjanos quisieron ampliar la iglesia y dedicarla a la Misericordia. Dicen que la imagen es de época visigoda y fue escondida para salvaguardarla de los árabes, pero tuvo que permanecer en la Colegiata hasta 1546, año en que se terminaron las obras de la iglesia.

El caserón construido para albergar a quienes peregrinaban a la Virgen de la Misericordia está considerado como el hotel más antiguo de España

También cuentan que la Virgen tenía tres mantos: dos fueron robados por los franceses durante la Guerra de la Independencia y las borjanas volvieron a bordarle mantos nuevos. En 1578, y dada la gran cantidad de peregrinos que se acercaban a adorar a la Virgen, se construye un caserón para hospedar a los fieles, que fue ampliándose a lo largo de los siglos hasta las tres plantas que hoy tiene. Está considerado el hotel más antiguo de España. Al ser una zona agraciada con fuentes naturales, se llegaron a contabilizar hasta treinta, rodeado de quercus, carrasca y plantas medicinales, poco a poco se levantó a su alrededor una pequeña colonia de viviendas estivales.

Secuencia de restauración del Ecce Homo de Borja. observatorioderestauracion

La singular restauración de Cecilia Giménez

Este Santuario saltó a la fama mundial cuando en el verano de 2012 Cecilia Giménez, una vecina de Borja y devota de la Misericordia, se ofreció a restaurar el Ecce Homo, un fresco pintado por Elías García Martínez a principios del siglo XX. Fue el comienzo de otro calvario, el que tuvieron que pasar Cecilia Giménez y su familia. Más que restaurarlo, Cecilia Giménez pintó una obra nueva, aunque en aquel verano su “restauración” fue muy cuestionada, criticada y calificada de chapuza, dando origen a infinidad de memes y chistes que dieron la vuelta al mundo.

El nuevo Ecce Homo se ha convertido en un icono pop y Cecilia Giménez tiene hasta un museo en el Santuario

Nadie presagiaba que aquella devota de la Misericordia pasaría sin haberlo buscado a la historia del arte contemporáneo. Sin embargo, el tiempo ha rectificado la cruel situación que Cecilia y su familia vivieron tras la polémica restauración. El nuevo Ecce Homo se ha convertido en icono pop, Cecilia tiene hasta un museo en el Santuario, se venden todo tipo de artículos de recuerdo, la iglesia, que se encontraba en mal estado, ha podido ser restaurada gracias a los ingresos que generan los miles de visitantes al Ecce Homo y la historia que comenzó en burla termina con una Ópera propia, una historia verídica de humildad y redención.

Cartel de la ópera del Ecce Homo en Las Vegas. operalasvegas.com

"La ópera de Cecilia"

Y es que acaba de representarse en Las Vegas “Behold the man”, “He aquí el hombre” o Ecce Homo, con el subtítulo merecido de “La ópera de Cecilia”. El calvario de Cecilia ha acabado bien, y culminado por todo lo alto con esta ópera de Andrew Flack. El escritor ha reconocido que cuando escuchó la noticia se le encogió el corazón al ver a Cecilia destrozada y burlada por propios y extraños de todo el mundo. El letrista y libretista tenía inquietud por escribir una ópera bufa, y cuando escuchó la historia del Ecce Homo de Borja, lo tuvo claro. Ya tenía la historia, era cómica y a la vez dramática; además, aquella mujer que le había sobrecogido merecía un homenaje.

En la ópera los autores aseguran que el único personaje real es el de Cecilia

Andrew Flack contactó con su amigo el compositor Paul Fowler para proponerle que fuera el encargado de poner música a la historia. Entre los dos y durante más de once años han trabajado mano a mano hasta conseguir “Behold the man”, la ópera dedicada a Cecilia y otorgarle un final sublime y feliz. Ellos predijeron lo que sucedería: el turismo ha reactivado una bellísima ciudad que sin embargo pocos conocían, se han generado muchos puestos de trabajo y el vía crucis por el que tuvo que pasar Cecilia ha terminado. En su obra aseguran que el único personaje real es el de Cecilia, el resto se adapta a las necesidades dramáticas de los autores, mientras que la realidad sufrida por la vecina de Borja no necesitaba más melodrama.

Flack visitó a Cecilia y le prometió fidelidad a su personaje, así como representar la ópera en Borja. "Es la fe la que guía mi pincel”, asegura el autor que ella le dijo. Aquellas palabras han quedado así reflejadas en la obra, que ha sido seleccionada para su presentación en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Ópera, que se celebrará en enero en Phoenix (Estados Unidos). Aseguran los críticos que es apta para todos los públicos, recuperando el interés de la gente joven por este tipo de espectáculo. Ha sido elogiada internacionalmente por divertida, positiva y con mucho mensaje. Ahora esperamos su representación en el pueblo donde comenzó el calvario de Cecilia para cerrar con aplausos el círculo que se abrió con memes.

