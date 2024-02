Cómo y por qué contratar un traslado del aeropuerto a tu hotel en el próximo viaje: puedes hacerlo en un clic desde casa

¿Buscando ya destino vacacional para 2024? Por mucho que te diga que todavía quedan muchos meses para ello, tranquilo. En 20deCompras te entendemos a la perfección: ¡nunca es pronto para empezar a buscar cuál será nuestra próxima aventura! Y menos si de ello depende la fecha en la que tenemos que cogernos vacaciones. Por no hablar de que nuestra maleta está pidiendo a gritos un cambio, que se ajuste además a las nuevas medidas de las aerolíneas para ahorrarnos dinero de nuestro bolsillo. Por ello, ya sabemos que ser previsores vale por dos y, en cuestión de viajes, esto se traduce en poder encontrar vuelos a mejor precio y ofertas increíbles.

Una vez está claro el destino, podemos empezar a sobrellevar la espera buscando las mejores actividades que allí vamos a realizar y las atracciones turísticas que no debemos perdernos. Asimismo, es importante informarse del tipo de documentación que se exige en el país a visitar, la divisa que emplean y, en algunos casos, las vacunas especiales que requieren. Todo ello nos permitirá tener previsión de lo que debemos llevar a cabo antes de viajar.

Junto a estas cuestiones, en 20deCompras queremos plantearte otra: ¿has pensado en cómo llegarás desde el aeropuerto de destino hasta el lugar en el que te alojes? Hay muchos que ofrecen servicios de transporte con el centro de la ciudad, pero queremos proponerte una solución mejor: ¿por qué no contratar un trasnfer entre la terminal y tu alojamiento? Entre los motivos para hacerlo, el no tener que cargar con todo nuestro equipaje por los servicios de transporte público que existen en las ciudades, algo que, unido al cansancio del vuelo (¡y no hablemos si nos ha tocado cambio horario!) se nos hace más pesado.

Además, esto nos evitará el tener que alargar las esperas en el aeropuerto o, en el caso de apostar por un taxi, el tener que hacer frente a un presupuesto desconocido hasta el momento de pagarlo. Asimismo, estos transportes privados nos permitirán llegar más rápido a nuestro alojamiento para poder disfrutar del destino cuanto antes e, independientemente del tiempo de trayecto que tengamos que realizar, lo haremos de forma mucho más cómoda. En Civitatis, plataforma de gestión de reservas turísticas, también ofrecen servicios de traslado entre la terminal y el hotel en todo el mundo. ¿Los más populares? Los de los aeropuertos de Nueva York, Roma y París. ¿Son estos tus próximos destinos?

