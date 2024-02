La guía perfecta para encontrar vuelos baratos a cualquier parte del mundo

Encontrar el vuelo perfecto puede ser en ocasiones una tarea difícil, pero nada supera la sensación de que por fin llegará ese viaje que estabas esperando. Por ello, hay algunos trucos que con unas simples nociones básicas y poco de flexibilidad podrás hacerte con las mejores ofertas de los mejores buscadores. Estos, que también suelen ser comparadores, te permiten tener una visión más amplia de los billetes disponibles que hay.

Muchas veces, el descuento ida y vuelta no supone un ahorro real de dinero, sin embargo, si cogemos los dos itinerarios por separado, los vuelos nos pueden salir más económicos. Incluso, deberíamos buscar los mismos trayectos en diferentes aerolíneas porque el mejor precio de un viaje puede residir en volar a la ida con una compañía y a la vuelta con otra distinta.

Recuerda también que el mejor día para volar, el más barato, es el martes, así que puedes intentar cuadrar tu viaje para volar ese día de la semana (ya sea en la ida o en la vuelta, al menos). Lo mismo pasa con las tardes, es siempre más económico coger vuelos por la tarde, así que si tienes flexibilidad no te lo pienses. Y si quieres un vuelo low cost de verdad, di que sí a las escalas y no a facturar maletas. No obstante, uno de los mejores trucos para encontrar vuelos económicos es comparar y buscar mucho. Pero, tranquilidad, porque para llevar a cabo este trabajo de investigación hay plataformas que te ayudan. Desde 20deCompras te recomendamos dos de las mejores: Rumbo y Kiwi.

Un verano larguísimo con Rumbo

Rumbo ha cumplido 22 años y se ha especializado en encontrar billetes baratos de todas las aerolíneas (incluidas las low cost) e incluso hoteles, billetes de tren, alquiler de coches o paquetes vacacionales. Lo tiene todo, no necesitarás una agencia de viajes. Además, es muy fácil bucear por Rumbo, ya que solo tendrás que seleccionar el origen y el aeropuerto del destino (te recomendamos buscar el más barato o seleccionar todos los de una ciudad para encontrar el más económico). Una vez escogido esto, debes añadir el número de viajeros y si quieres buscar solo vuelos o vuelos más hotel o solo alojamiento.

Además, ahora en septiembre y octubre, para alargar tu verano, Rumbo ha lanzado muchas ofertas para ahorrar todavía más en tus vuelos y hoteles.

Las mejores ofertas en Kiwi

Y si quieres centrarte en encontrar solo los vuelos más económicos entre todas las aerolíneas y trayectos, la mejor es Kiwi. Esta plataforma, a través de un código exclusivo, ofrece los viajes baratos que los demás buscadores no encuentran. Esto es para "no tener la sensación de que se ha perdido una oferta mejor", tal y como explican desde Kiwi. Lo mejor es que pruebes la facilidad de buscar por Kiwi si tienes un viaje inminente.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Rumbo y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.