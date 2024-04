Cinco hoteles-fortaleza de España en los que alojarte en un auténtico castillo medieval

Cuando nos planteamos disfrutar de unas vacaciones siempre queremos que estas sean únicas y especiales. Y para que esto se cumpla, una parte importante tiene que ver con el lugar que elegimos para alojarnos. Si te atrae sumergirte en una atmósfera de fantasía, en España encontrarás numerosas fortalezas medievales donde podrás hacer realidad el sueño de dormir a cuerpo de rey entre cuatro paredes llenas de historia. Estas cinco que hemos seleccionado son perfectas para huéspedes románticos y aventureros.

Castillo de Monda (Málaga)

Castillo de Monda o Castillo de la Villeta. Castillo de Monda

Ubicado en todo lo alto del pueblo blanco de Monda, en pleno corazón de la Sierra de las Nieves, el hotel ha sido construido sobre los cimientos la antigua fortaleza Árabe “Al-Mundat” del siglo IX. Conserva una de sus torres originales y restos de los muros antiguos que forman parte del interior. Al estar en una colina tienes garantizadas unas vistas impresionantes del Valle de Guadalhorce, las Sierras de las Nieves e incluso la bahía de Málaga. El hotel cuenta con piscina de agua salada y spa. Y según dicen, tiene hasta un fantasma en la bodega. Precio: desde 140€ (para dos personas con desayuno incluido). Está a tan solo 10 minutos de las playas de Marbella y a 40 minutos de la ciudad de Málaga.

Castillo de Añón (Zaragoza)

Habitación del castillo de Añón Castillo de Añón

¿Te apetece dormir en un lugar fuera de lo común? Situado en el Parque Nacional del Moncayo, este castillo del siglo XIII es un escenario que te trasladará a otra época. Tiene capacidad para 29 personas y algunas habitaciones están decoradas con pinturas del siglo XVII. Cuenta con lugares tan especiales como el patio de armas y los dos miradores que hay en la torre, desde donde se puede ver el Moncayo desde arriba. Entre los servicios que se ofrecen está la posibilidad de disfrutar de catas de vinos cantadas, amenizadas por uno de los integrantes del mítico grupo de música Puturrú de Fuá, que también es el gerente del hotel.

Considerado como uno de los hoteles con más encanto de todo Aragón, gracias a su ubicación tendréis la ocasión de disfrutar de un paisaje y unas vistas inmejorables. Además, podéis aprovechar para hacer rutas por los alrededores, visitar el Castillo de Trasmoz o el Monasterio de Veruela. Precio, desde 80€ la habitación por noche. Y 100€ si es con desayuno.

Castillo de la Zuda, Parador de Tortosa (Tarragona)

Habitaciones del Parador de Tortosa. Paradores

Ubicado en el castillo de la Zuda (siglo X), este alojamiento de altos muros y grandes ventanales góticos, está restaurado manteniendo todo el encanto original. Además dispone de amplias y cómodas habitaciones, y piscina exterior. Pero lo mejor es su situación, ya que se encuentra en lo alto y ofrece una preciosa vista del Delta del Ebro y del conjunto histórico-artístico de la bella ciudad de Tortosa. Precio: de 82€ a 172€ la habitación. Además de disfrutar de una maravillosa estancia en este lugar tan especial, te aconsejamos hacer una visita a la Catedral de Santa María y al barrio judío de Tortosa.

Posada Real Castillo del Buen Amor (Salamanca)

Castillo del Buen Amor Escapada Rural

Esta imponente fortaleza ha sobrevivido al paso del tiempo reconvertida en un hotel muy singular. De estilo renacentista, fue propiedad de Alonso de Fonseca Quijada, obispo de Ávila, que lo utilizó como residencia junto a su amante Teresa de las Cuevas. El encanto de este alojamiento se traslada también a sus 40 habitaciones, todas muy espaciosas y decoradas según los cánones castellanos de finales de la Edad Media. Destaca la Suite Medieval, con cúpulas de ladrillo mudéjar y acceso directo a los torreones.

El castillo tiene un espectacular foso y un precioso entorno donde no faltan bonitos jardines y viñedos. Así que, si además eres fan del turismo enológico, te encantará saber que en este hotel fortaleza elaboran sus propios vinos (cuatro tipo distintos) que puedes degustar tanto en el restaurante, como mediante catas que tienen un precio de 25€ por persona. Alojarte en este espacio cargado de historia y leyendas, y que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931, cuesta a partir de 135€ la habitación con desayuno.

Parador de Cardona (Barcelona)

El Parador de Cardona (Barcelona). Paradores.

Si quieres adentrarte en el corazón de la Edad Media, te recomendamos este hotel que se asienta sobre un castillo del siglo IX y es uno de los complejos medievales más impresionantes de Cataluña. Las vistas de la comarca del Bages, que se pueden disfrutar desde cualquier lugar del castillo, son realmente impresionantes. De esta construcción destaca la Torre Minyona (de 10 metros y planta cilíndrica) donde los Señores de Cardona encerraron a su hija para evitar que se encontrase con su amante musulmán. También cuenta con bonita iglesia. Por supuesto, aprovecha para degustar lo mejor de la gastronomía de la comarca del Bages en el restaurante medieval del Parador. Precio: desde 89€ habitación doble.

Y aunque te sientas tan a gusto que no te apetezca abandonar este alojamiento de cuento, te recomendamos que no te vayas sin pasear por el casco histórico medieval de Cardona, declarado Bien Cultural de Interés Nacional. Recorriendo sus calles y plazas continuarás con la sensación de que has viajado a otra época.

