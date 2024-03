Adiós al estrés: cinco monasterios de España en los que puedes alojarte para disfrutar del turismo espiritual

¿El cuerpo te pide desconectar y olvidarte de todo? Ya sea solo, en pareja o incluso con amigos, disfrutar de la paz y escapar de la rutina es posible compartiendo la vida monástica con religiosos durante unos días. En España hay unos 950 monasterios repartidos por toda nuestra geografía y cada vez son más los que, adaptándose a los nuevos tiempos, ofrecen también servicios de hospedería. Además, no tienes por qué renunciar a algunos placeres que son una parte importante de los viajes, porque en muchos de estos alojamientos podrás disfrutar de la gastronomía del lugar y de impresionantes paisajes.

Te traemos los cinco monasterios que nos han parecido más interesantes, pero hay muchas más opciones de las que te imaginas. Hay algunos que no aceptan hombres o no aceptan mujeres o incluso no se permiten parejas del mismo sexo en una habitación. Eso sí, todos tienen en común que durante la estancia hay que respetar unas normas, entre las que está no perturbar la paz de los monjes y de los otros huéspedes. No es nada del otro mundo, ya que al fin y al cabo, se trata de una escapada de recogimiento y espiritualidad.

Monasterio de Poblet (Tarragona)

Claustro del monasterio de Poblet, prototipo de abadía cisterciense. Thomas Kaffenberg

A medio camino entre Tarragona y Lleida, y a los pies de la Sierra de Montsant, se encuentra uno de los conjuntos abaciales más importante de Europa, declarado en 1991 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojarse en su pequeña hospedería está reservado solo para los hombres. En este maravilloso lugar, donde el silencio es una de las normas que hay que respetar, se puede hacer vida monacal comiendo con los religiosos y adaptándose a sus menús. Tendrás que olvidarte del móvil y para salir fuera del Monasterio, estarás sujeto al horario de portería. Entre tanto espacio para el recogimiento, uno de los momentos más impactantes será escuchar el canto gregoriano de los monjes que te sobrecogerá y te llenará de paz interior. Cuando te vayas, debes dejar tu habitación limpia. El precio de la estancia lo decide el huésped.

Si estás animado para vivir esta experiencia tienes que dirigirte al hermano hospedero, por teléfono al 977 870 089, o bien escribir a la siguiente dirección electrónica: hostatgeria.comunitat@poblet.cat

Santa María de la Caridad (Navarra)

Monasterio Santa María de la Caridad, en Tulebras Wikipedia.org

La Comunidad Navarra no solo es rica en paisajes y gastronomía, también es una tierra de espiritualidad y monasterios que son puro silencio, tranquilidad y piedra. En este monasterio, que se encuentra en la localidad navarra de Tulebras y que pertenece a la orden religiosa del Císter, podrás vivir por unos días la verdadera esencia circense y formar parte de esta vida asceta. Además de compartir la vida monástica con las monjas, alrededor del monasterios encontrarás un entorno de rutas y senderos junto al río Queiles, donde también podrás realizar relajantes paseos por la naturaleza.

El desayuno se sirve a las 9 de la mañana, el almuerzo a las 2 y la cena a las 8 de la tarde. Los precios son 45€, en habitación simple, y 85€ en doble. Y si contigo no va lo de desconectar cien por cien, no te preocupes porque el Monasterio de Tulebras cuenta con wifi, y también tiene sala de reuniones y zonas verdes.

Santo Domingo de Silos (Burgos)

Esta abadía benedictina románica, construida entre los siglos VII y XVIII, es una de las obras más impresionantes del arte medieval de toda Europa. Getty Images/iStockphoto

La comunidad benedictina de Silos te abre sus puertas para que puedas vivir la experiencia del recogimiento entre sus muros. Pasar unos días en esta gran joya de nuestro patrimonio es una experiencia que marca. Además de disfrutar de la belleza de su imponente claustro, que es una obra maestra del románico español, podrás compartir con los monjes su vida diaria en un ambiente de armonía y tranquilidad. Su austero aspecto exterior contrasta con la belleza de la galería de columnas del patio, cuyos capiteles están exquisitamente decorados con temas bíblicos.

Otro de sus atractivos es tener el privilegio de escuchar los sanadores cantos gregorianos. Se puede asistir a la oración de los monjes, y hay que respetar las reglas de puntualidad para las comidas. Alojarse en su hospedería cuesta 50 euros por noche en pensión completa. La estancia mínima es de tres días y la máxima de ocho. Este lugar de retiro solo acoge a viajeros hombres.

Monasterio de Santa María de Huerta (Soria)

Santa María de Huerta, Soria, Getty Images/iStockphoto

Además de ser uno de los lugares más visitados de la provincia de Soria, esta residencia de los monjes circenses es una joya patrimonial única. En este lugar de arte y oración ofrece el escenario perfecto para desconectar y conectar con uno mismo. Sentirás que estás en un lugar imponente, lleno de espiritualidad y donde podrás cultivar tu vida interior y, si te apetece, también compartir la liturgia monástica y el ritual diario con los monjes. En el jardín de la Hospedería del Monasterio encontrarás el lugar perfecto para pasear, leer y meditar.

Dispone de 17 habitaciones (todas con baño propio) decoradas en un estilo sencillo y austero. La estancia máxima es de ocho noches y la mínima de dos. El precio es de 44€ por persona/noche e incluye la pensión completa. Reservas en el teléfono del hermano hospedero: 620.13.22.23.

Monasterio de Santa María del Olivar (Teruel)

Monasterio de Santa María del Olivar, Estercuel (Teruel) Wikipedia.org

Rodeado de campos de cultivo y bañado por el río Estercuel, este monasterio es el lugar perfecto para una estancia de desconexión y pasar unos días de descanso dedicados a la espiritualidad y a no hacer nada. Dispone de hospedería con 30 habitaciones individuales, dobles y triples totalmente restauradas. Son mixtas y se puede elegir régimen de solo alojamiento o pensión completa. Desde 55€ por noche.

Y si, además de buscar un tiempo solo para ti y mucha calma, te apetece disfrutar de la gastronomía, la hospedería ofrecida por los religiosos de la Orden de la Merced es una gran elección. Te encontrarás con propuestas sanas que siguen las recetas antiguas, aprovechando en cada estación los productos de la huerta y la fruta del tiempo. Hay que respetar los horarios de comida y los menús son fijos.

Si además de algo de meditación, el cuerpo te pide también una dosis de actividad, existen varias rutas de senderismo por los alrededores. Una de las excursiones más interesantes es la que conduce hasta la ermita del Pastor, construida sobre unas peñas.

