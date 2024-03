El mejor pueblo de España para viajar en marzo está en Tarragona, según National Geographic

España cuenta con numerosas localidades que nos hacen viajar en el tiempo y soñar con leyendas fascinantes. Si eres un apasionado de la Edad Media y de los castillos, es posible que aún no conozcas Siurana, un pueblo de cuento que recomienda National Geografic y que está repleto de encanto y magia. Situado en lo alto de un peñón y con unas vistas fascinantes, en este rincón de la comarca del Priorat, además de revivir parte de nuestra historia, también podrás disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza en estado puro.

Qué ver en Siurana

Siurana, uno de los pueblos más bellos de Cataluña Getty Images/iStockphoto

Nada más llegar te darás cuenta de que estás en una de las villas medievales más bellas de toda Cataluña. Y no se trata de ninguna exageración. Lo comprobarás recorriendo sus tranquilas calles empedradas donde no faltan las fachadas decoradas con macetas de flores y las casonas medievales. Y como sucede en la mayoría de los pueblos de nuestro país, la plaza Vieja (plaça Vella) es el centro neurálgico. Pero además, en el caso de Siurana, otro de sus grandes atractivos son los restos de su castillo árabe (siglo IX), dañado por la reconquista y posteriormente por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia.

En pleno centro del pueblo se encuentra la iglesia románica de Santa María, con una nave única y ábside semicircular, llama la atención su buen estado de conservación.

Las vistas y la naturaleza como protagonistas

Pueblo de Siurana. sankai / iStock

Siurana es un lugar de relevancia histórica, pero también paisajística. Y no puede ser de otra manera en este pueblo que tiene una ubicación de vértigo, como bien destaca la revista National Geographic. Y es que prácticamente cualquier punto de la localidad es un mirador desde el que se contemplan espectaculares vistas del pueblo y los alrededores. Si no padeces de mal de altura, no dejes de visitar el Salto de la Reina Mora, el balcón desde el que se lanzó al vacío la reina mora Abdelazia huyendo de los cristianos.

Y si eres de los que les gusta el turismo activo, te encantará saber que en este pueblo se pueden realizar interesantes rutas de senderismo por caminos que descienden hasta el pantano y que pasan junto a las paredes verticales de los barrancos. Además la zona cuenta con más de 800 vías de escalada.

Descubre la gastronomía de la zona

En Siurana no solo disfrutarás con las vistas, también con el paladar. La cocina de esta localidad se basa en productos frescos, cultivados en sus tierras. Arroces, escudellas y carnes a la brasa son algunas de las propuestas que te recomendamos probar. Además, todos los platos se elaboran con un ingrediente de lujo: el aceite de oliva virgen extra, con denominación de origen protegida (DOP Siurana).

Visitas imprescindibles cerca de Siurana

Cartuja de Escaladei Turisme Priorat

Siurana está a pocos kilómetros de Figueras y de las preciosas playas de la Costa Brava. Aprovecha esta escapada para visitar también la Cartuja de Escaladei. Se trata del primer monasterio de la orden cartuja de la península ibérica, una joya histórica que fue construida en el siglo XII para repoblar esta tierra tras la Reconquista. Los monjes cartujos, fueron además, los que introdujeron el cultivo de la vid en el Priorat.

Cómo llegar a Siurana

Desde Barcelona, Girona y Tarragona hay que ir por la autopista AP-7 hasta Reus, y desviarse por la N-420 dirección a Falset. Después seguir la C-242 hasta Cornudella de Montsant y seguir las indicaciones hacia Siurana. Y si vas desde Lleida capital hay que tomar la C-12 dirección Ulldemolins y Cornudella de Montsant.

