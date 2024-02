Cinco escapadas rurales, baratas y cerca de Madrid

Si algo no falta en España son pueblos con encanto y a ellos volvemos cada vez que sentimos la llamada de la naturaleza y nos apetece desconectar. Y es que hay momentos en los que disfrutar de la tranquilidad y el silencio se convierte en una necesidad casi vital. Es entonces cuando no hay nada mejor que huir durante un fin de semana del estrés y refugiarse en un pueblo de los de siempre. Echa un vistazo a estos destinos, que se encuentran a menos de dos horas de Madrid, y donde, además de no gastarte mucho dinero, podrás desconectar en rincones muy especiales.

Pedraza (Segovia)

Plaza de Pedraza, en Segovia. SAMI AUVINEN

Situado a tan solo hora y media de la capital, este pueblo segoviano es perfecto para ponerte en modo 'slow' y disfrutar de no hacer nada. O hacer lo que quieras, pero a tu ritmo. Los mejores planes pasan por disfrutar de relajantes paseos por los alrededores entre paisajes de enebros y sabinas. Pero además, viajar a esta localidad medieval es como retroceder en el tiempo. Rodeada por una muralla defensiva, para acceder a Pedraza hay que traspasar la Puerta de la Villa. Entre los principales lugares que puedes visitar se encuentran su Plaza Mayor porticada y el antiguo castillo. Puedes alojarte en La Coracha de Pedraza, una casa de estilo rústico que cuenta con todas las comodidades. Alquiler de la vivienda completa, el fin de semana para 4 personas, 280 euros/35 euros por persona y noche.

Roblelacasa (Guadalajara)

Pueblo negro de Roblelacasa Wikipedia.org

Este pueblo te sorprenderá y por muchas razones. Primero porque esta puede que sea la escapadas más barata que podemos recomendarte. No te vas a gastar ni un euro, ya que en Roblelacasa no hay ni tiendas ni bares. Y no te extrañe que incluso ni tengas cobertura en el móvil. Lo que si te encontrarás es con un fascinante pueblo negro, de casas de pizarra tradicionales, donde apenas escucharás un ruido. Estás en el paraíso de la desconexión. Lo descubrirás no solo recorriendo el pueblo y respirando aire puro, también realizando una ruta a pie que va desde Roblelacasa a las bonitas Cascadas del Aljibe. Es fácil y se puede realizar con niños.

Chinchón (Madrid)

La Plaza Mayor de Chinchón es de origen medieval Antonio Tajuelo (Wikipedia)

Siempre es un gusto refugiarse en uno de los pueblos más acogedores y bonitos de nuestra Comunidad. A menos de una hora de Madrid, Chinchón no solo cuenta con una de las plazas más reconocibles y animadas de España, esta localidad destaca también por su patrimonio, naturaleza y gastronomía. Un buen plan es acercarte hasta la laguna de San Juan, que se encuentra en el término municipal de Chinchón, y es una de las principales reservas de aves de la Comunidad de Madrid.

Y no dejes de probar el famoso anís de Chinchón (que se elabora desde el siglo XVII) y los platos típicos de la zona, como el churrasco, morcilla o la sopa de ajo. Para descansar en esta escapada exprés te sugerimos los apartamentos rurales El Abuelo Quiko. Se trata de dos antiguas viviendas restauradas en estilo tradicional: “Ca Tía María”, desde 90€ noche, mínimo 2 personas, y “Ca Tío Francisco”, desde 145€ para 4 personas. Hay descuentos si se alquilan por más de un día.

Candeleda (Ávila)

Casas de Candeleda. candeleda-gredos.es

Te proponemos desconectar en uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Gredos. Seguro que lo que más llamará tu atención es su Plaza Mayor con macetas en los balcones. Y es precisamente en esta plaza donde está la Casa de las Flores, construida en 1892, no pasa desapercibida por las numerosas flores que adornan su fachada. Además, en el interior, la decoración y el mobiliario te trasladarán al hogar de tus abuelos cuando eras niño. Recorriendo el casco antiguo de Candeleda te encontrarás también con casas entramadas, típicas del Valle del Tiétar y de la Vera extremeña.

Por supuesto, esta escapada rural tiene que ir acompañada de planes en plena naturaleza, como alguna de las numerosas rutas de senderismo que puedes hacer por los alrededores o un paseo a caballo hasta el Santuario de la Virgen de Chilla. Rodeado por las montañas de Gredos, el entorno en el que se ubica es realmente alucinante. Y para alojarte puedes alquilar Casa rural, un antiguo sequero rehabilitado que se encuentra a la entrada del pueblo. Es perfecto si vais un grupo de amigos. Alquiler íntegro, 125 € de media, por noche.

Belmonte (Cuenca)

Sobre el Cerro de San Cristóbal se alza el castillo de Belmonte. Su increíble belleza le valió en 1931 la calificación de Monumento Histórico-Artístico. Matt Trommer (istock)

Este pequeño pueblo de la provincia de Cuenca forma parte de las Maravillas Rurales de España. Además de su famoso castillo, Belmonte cuenta con otros atractivos, como La Colegiata, una joya gótica que no deberías perderte. Podrás disfrutar de este remanso de paz, que se encuentra en medio de Castilla La Mancha, paseando por sus callejuelas estrechas, de fachadas blancas y empinadas cuestas. Y por supuesto, recorre la muralla que cuenta con cinco puertas, entre las que están la del Almudí, la de la Estrella (donde se ubicaba la antigua judería) y la de Chinchilla, que es por la que entraron los Reyes Católicos en 1488 cuando iban camino del castillo. Y si quieres darte un pequeño lujo, puedes alojarte en el Palacio del Infante Don Juan Manuel Hotel Spa, desde 81 €/noche.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.