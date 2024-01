5 viajes que debes hacer antes de cumplir 50 años

El mundo está repleto de maravillas únicas repartidas por diferentes países, que todo el mundo debería visitar. Paisajes espectaculares, ciudades históricas y construcciones fascinantes esperan a los aventureros que decidan explorarlas. Y aunque no hay limite de edad para viajar y cumplir años no quita las ganas de descubrir nuevos lugares, llega un momento en el que las condiciones físicas o el cansancio pueden dificultar los grandes viajes. Así que, si aún no has cumplido los 50, toma nota de los lugares que debes descubrir ya para disfrutar plenamente de la mitad de tu vida.

Nepal, el techo del mundo

Plaza de Durbar, Katmandú, Nepal. Getty Images

Este pequeño y mágico país, que se encuentra entre las montañas más altas del mundo, está lleno de tesoros. Además de rebosar paz y espiritualidad, durante tu estancia no dejarás de recibir sonrisas. Pasear por su capital, Katmandú, una ciudad tan bulliciosa como tranquila, o visitar la emblemática Plaza Durbar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, son algunos de los planes que te esperan. También te recomendamos acercarte a la Estupa de Boudhanath, que es el monumento funerario budista más grande de Nepal y uno de los más enormes del mundo. En los alrededores se encuentran numerosos monasterios budistas, como el de Kopan.

Además de sumergirte en el maravilloso valle de Katmandú, podrás conocer pequeños y pintorescos pueblos de montaña, y también realizar paseos tranquilos o trekkings más intensos, si tu condición física te lo permite. Aprovecha para acercarte hasta la idílica ciudad de Pokhara, a 200 kilómetros de la capital. En este destino podrás disfrutar de un relajante paseo por el lago Phewa o realizar un vuelo en parapente sobre un entorno único.

Egipto, historia y naturaleza

Vista de la Mezquita del Sultán Hassan en El Cairo y las pirámides Givaga

Las pirámides y templos del Antiguo Egipto hay que visitarlos al menos una vez en la vida. Además, para cualquier amante de los viajes, conocer alguna de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo es un sueño, y Egipto puede presumir de contar con 2. Una de ellas, la Gran Pirámide de Guiza, es la única de las siete maravillas que sigue en pie. Y por supuesto, tienes que dedicar al menos un par de días a visitar su ajetreada capital. Puedes empezar subiendo a la Torre de El Cairo, para tener una inmensa panorámica de la ciudad. Disfrutar El Cairo es pasear por el bullicioso Wust al-Balad sorteando un tráfico terrible, adentrarse en el laberinto del zoco Khân al-Khalili y visitar el barrio Copto, uno de los más antiguos de la ciudad. Y si tienes ocasión, haz una escapada al espectacular Desierto Blanco, uno de los más bellos del mundo, y que muchos turistas a veces pasan por alto.

Kruger National Park y los cinco grandes

Familia de elefantes africanos de sabana cruzando la carretera de safari en el Parque Nacional Kruger, Sudáfrica CORREIA Patrice

Este parque nacional, que es el más grande de Sudáfrica, es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Su alta densidad de animales salvajes incluye a los cinco grandes de África: leones, leopardos, rinocerontes, elefantes y búfalos. Además de disfrutar de un safari, podréis realizar también un viaje en el tiempo, ya que este parque cuenta con cerca de 300 lugares clasificados Patrimonio Cultural, como el fascinante enclave arqueológico de Thulamela, cuyos restos datan del 1250 al 1700 d. C., y cuenta también con unos 130 lugares de arte rupestre. Podrás vivir esta aventura en un alojamiento estilo safari, que difícilmente olvidarás nunca.

Subir a Machu Picchu

Vista general de la ciudadela inca de Machu Picchu, en Perú. PIXABAY

Es una de las Nuevas Maravillas del Mundo Moderno y uno de los destinos más fascinantes del mundo. Situada en un espectacular lugar de la cordillera de Los Andes, la ciudad perdida ofrece una de las imágenes más impactantes que puedas imaginar. Realizar el Camino Inca es un viaje de sensaciones que se convertirá en una de las grandes aventuras de tu vida. El trayecto, que abarca 43 kilómetros, discurre por magníficos paisajes montañosos, frondosos bosques nubosos, selva subtropical y ruinas incas. Te será difícil escapar a esta atmósfera mágica y a ese especie de misticismo que se respira en el aire. Está situada a unos 130 kilómetros al noreste de la ciudad del Cuzco y a 2.350 metros sobre el nivel del mar, por lo que es difícil que escapes al mal de altura.

India, un país que deja huella

Gurdwara Bangla Sahib, el principal templo sij de la ciudad de Delhi TRAVELARIUM

Hay destinos que pueden cambiarnos la vida y este es uno de ellos. Entre la tradición y la modernidad, este país de contrastes es tan hermoso como impactante. Por la enorme extensión de su territorio es imposible verlo todo en un solo viaje. Te recomendamos visitar el Palacio de Mysore, el segundo más visitado de la India. Data del siglo XIV y es a la vez la residencia real donde reside la dinastía Wodeyar y la sede del Reino de Mysore. Y por supuesto, ya te puedes imaginar cuál es el monumento más famoso y visitado del país: el Taj Mahal. Situado en la ciudad de Agra, en el norte, este popular mausoleo de mármol blanco es uno de los lugares más encantadores de toda la India. Y también en el norte se encuentra Nueva Delhi, la capital, que con sus tesoros históricos, culturales y arquitectónicos no te dejará indiferente.

