Empieza a planificar tus vacaciones: cinco destinos poco conocidos y baratos para 2024

Salirse de las rutas de moda parece difícil, pero no es imposible. ¿Te apetece viajar a un destino donde no haya apenas turistas? Si estás cansado de ir a los lugares que va todo el mundo y quieres explorar sitios distintos, tenemos cinco escapadas diferentes fuera de España en las que, además, no tendrás que gastarte demasiado dinero. Todavía quedan destinos sin masificar, como Georgia, Rumanía o Bulgaria que siguen siendo originales y auténticos. Aprovecha para conocerlos porque no sabemos si continuarán así por mucho tiempo.

Sofía, una de las capitales más antiguas de Europa

St. Alexander Nevsky, catedral de Sofía Nataliya_Nazarova{}

La capital de Bulgaria es una ciudad joven y moderna que, además, está entre las más baratas de Europa. Encontrarás edificios antiguos, algunos de tintes soviéticos, muchos parques y también mezquitas otomanas e interesantes iglesias. Te sorprenderán las enormes cúpulas doradas de la Catedral Alexander Nevsky, una de las visitas que debes incluir en tu viaje, ya que es una de las catedrales ortodoxas más grandes del mundo. Decorada en estilo neobizantino, impresiona por sus imponentes proporciones. Además, la cripta de la catedral alberga una colección muy importante de iconos ortodoxos.

Otro de los templos que te recomendamos es la pequeña Iglesia medieval de Boyana, el único edificio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Sofía. Sobre todo te encantará pasear por la que es una de las capitales más antiguas de Europa y descubrir cómo su carácter moderno convive con la típica austeridad soviética, haciendo de Sofía una ciudad única.

Bucarest, la maravillosa capital de Rumanía

Casco antiguo de la ciudad de Bucarest. Getty Images

Dinámica, enérgica y muy interesante son las mejores definiciones de Bucarest. Y aunque muchos viajeros solo la dedican una o dos noches de camino a la región de Transilvania, lo cierto es que la capital de Rumanía bien merece una detenida parada. Si el centro tiene una apariencia moderna, recorriendo otras partes de la ciudad irás encontrando iglesias ortodoxas de los siglos XVII y XVIII, semi escondidas en rincones tranquilos, y también elegantes villas de Art Nouveau, recuerdo de los tiempos en los que Bucarest era conocida como el “Pequeño París de los Balcanes” por su imponente arquitectura.

No te pierdas el Museo de Historia Judía, ubicado en una antigua sinagoga que fue construida en 1836 por el sindicato de sastres. Se encuentra en el centro del barrio judío y la entrada es gratuita.

Macedonia del Norte, la gran desconocida

Vista del acantilado del lago Ohrid, con la iglesia de Saint John, (Kaneo, Macedonia del Norte) Getty Images

Tan desconocida como sorprendente, Macedonia del Norte es uno de los países europeos que menos visitantes recibe. Y eso que esta república balcánica (del tamaño de Galicia) cuenta con paisajes impresionantes, montañas y lagos de tal belleza que no se puede describir con palabras. Skopje, la capital, es la puerta de entrada, con un innegable pasado comunista en la estética de sus edificios, no será el lugar más bello del viaje, pero sí uno de los más singulares. Aun así, merece la pena pasarse por la Plaza de Macedonia, la más grande de la ciudad. En sus 18.000 metros cuadrados alberga la estatua de Alejandro Magno, quien reinó en la antigua Macedonia en el siglo I a.C. Otro de los lugares de interés es la catedral de San Clemente de Ohrid, construida sobre una base circular.

Veles es la siguiente etapa del viaje. En su casco antiguo encontramos la Macedonia más auténtica. Que también veremos en Bitola, nuestra siguiente parada. Una pequeña y tranquila ciudad que nos sirve de base para disfrutar de la exuberante naturaleza del Parque Nacional Pelister. Pero el mejor recuerdo de este viaje llega tras visitar Ohrid y su maravilloso lago, uno de los más antiguos y profundos de Europa. Se extiende a ambos lados de Macedonia del Norte y de Albania, y además de poder descansar y disfrutar de sus cálidas aguas y del sol, se pueden visitar maravillosas iglesias bizantinas.

Letonia, la joya del Báltico

Playa de Jurmala, localidad turística del mar Báltico. ASERGEI_GORSHKOV

A 3 horas y media de vuelo desde Madrid, este país ofrece una atmósfera distinta, permitiéndonos disfrutar de la riqueza cultural de esta parte de Europa. Comenzando por su capital, Riga, la joya del Báltico que hay que conocer deambulando por sus callejuelas medievales. La mejor panorámica la encontrarás desde lo alto de la iglesia de Saint-Pierre, para después, seguir paseando en busca de las numerosas iglesias del casco antiguo (Vecriga).

Pero además de su encantadora capital, en este pequeño país báltico encontrarás bosques, palacios, castillos, pueblos con encanto y bonitas playas. Te recomendamos que te desplaces unos 15 kilómetros de Riga hasta la localidad costera de Jurmala, una ciudad turística letona situada en el golfo de Riga, al oeste de la capital. Es conocida por las villas modernistas de madera junto al mar, los sanatorios de la época soviética y su larga playa de arena blanca y fina.

También puedes acercarte hasta Sigulda, en la región de Vidzeme y a 53 kilómetros de Riga. A orillas del Gauja y dentro del territorio del Parque Nacional de Gauja, se encuentra esta localidad de fortalezas y edificios de cuento. Conocida como la "Suiza letona", además de pasear por rincones que tienen un especial encanto, podrás visitar los dos castillos, el Nuevo de estilo neogótico y el Viejo de la época medieval.

Georgia y los magníficos paisajes del Cáucaso

Panorámica de Tbilisi, capital de Georgia. Victoria Vitkovska;vvvita

Hay viajes y viajes, y conocer Georgia es uno de los más atractivos y mágicos que te puedes plantear. Paisajes maravillosos (casi el 90 por ciento del territorio es montañoso) y una mezcla cultural única hacen de este destino un viaje muy especial. Además, de encontrarte precios muy asequibles, durante tu estancia no te cruzarás con casi turistas. Empezando por su capital, Tiflis, dividida en dos partes diferenciadas: la más antigua (ligada a la ruta de la Seda) y la zona más moderna, de rasgos soviéticos. Entre los lugares de interés están la Plaza de Meidan, el casco histórico y la Fortaleza de Narikala, situada en lo alto de una de las colinas que rodean la ciudad.

No te pierdas el monasterio troglodita de Vardzia, en el sur del país. donde se encuentran nada menos que 3000 cuevas excavadas en la roca, o Uplistsikhe, una de las ciudades trogloditas más antiguas del Cáucaso.

Otra de las paradas que te recomendamos es a Kutaisi, la segunda ciudad más importante del país, y donde se encuentra la catedral de Bagrati (una obra maestra de la arquitectura medieval) y el maravilloso monasterio de Motsaméta.

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.