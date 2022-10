El hotel más antiguo de España: 412 años de historia en el corazón de Madrid

“Situada en la calle de Postas. A 100 pasos de la Puerta del Sol y a 20 de la Plaza Mayor. Hospedajes desde 4 reales”. Lo único que ha cambiado de la antigua publicidad de la Posada del Peine es la tarifa de sus habitaciones, y es que este edificio histórico se mantiene inalterable en su lugar 412 años después de su apertura.

El hotel más antiguo de España carga sobre sus espaldas una larga tradición, incontables curiosidades y una retahíla de mitos y leyendas que juegan entre la realidad y la ficción. Pero, sobre todo, lo que menos le falta es historia, y eso es lo que viven día a día sus huéspedes, que tienen el privilegio de dormir entre paredes con más de cuatro siglos de existencia.

Un peine de plata encadenado a lavabo

Madrid vivía un momento de apogeo cuando la Posada del Peine abrió sus puertas. La ciudad se había vuelto a convertir en la sede de la Corte y el trasiego por sus calles era cada vez mayor. En este contexto, Juan Posadas apostó por las nuevas oportunidades que parecía brindar la ciudad y en 1610 inauguró su modesto alojamiento.

La fama de la posada no solo llegó por su estratégica ubicación junto a la Casa de Postas, el punto de recepción y envío del correo real, sino que un elemento más le hacía destacar entre las demás. “Ahora estamos muy acostumbrados a que en todas las habitaciones de hotel haya muchas amenities, pero por aquel entonces no era normal, lo que había era un peine de plata para peinarse y despiojarse, y para que no se los llevarán se encadenaban a cada uno de los lavabos”, cuenta a 20minutos Iñaki Galve, el director del hotel. “Por eso se le añadió ‘del Peine’ al nombre, y así ha sobrevivido a lo largo de los años”, añade.

Habitación de la Posada del Peine. Petit Palace Posada del Peine

Con el paso de los siglos, la posada fue mejorando y ampliando su estructura, hasta el punto de que a día de hoy está compuesta por tres edificios diferentes comunicados entre sí. En la actualidad, el hotel cuenta con 67 habitaciones de todos los tipos con precios que parten desde los 60 euros, obviamente, dependiendo de la temporada. A ello se suma el servicio de desayuno buffet, que consta de platos calientes, embutidos, bollería, zumos, una zona healthy...

Elementos originales

A pesar de que el hotel ha sido restaurado y se ha adaptado a la perfección a los nuevos tiempos, todavía podemos encontrar una serie de elementos originales que nos recuerdan la larga historia que se esconde entre sus muros y que podemos sentir a cada paso que damos, incluso antes de entrar. En una de las preciosas fachadas del hotel, nos da la bienvenida un cartel de la época con la inscripción "Posada del Peine". Y tras cruzar sus puertas, podemos contemplar la estructura de la recepción, rodeada gruesas vigas de madera y un tapiz en el fondo, todo ello original.

Recepción de la Posada del Peine. Petit Palace Posada del Peine

Entonces, empezamos a recorrer el hotel y nos adentramos cada vez más en su atrayente atmósfera. “Las escaleras, tanto el pasamanos como el suelo de madera, son de cuando se creó la posada”, señala Galve. Entre esas piezas auténticas también destacan los cristales de algunas ventanas, con escudo de la posada, y otros elementos de madera en las zonas comunes y en las habitaciones. Incluso, en la quinta y última planta, el techo luce un bonito fresco de la época en la que se inauguró la posada.

Pero la cosa no se queda ahí, porque el propio comedor de desayuno, en la planta -1, guarda incluso más historia. “Dicen que esa parte es incluso más antigua que el hotel, y que formaba parte de la antigua muralla de la ciudad”, destaca el director. Concretamente, se trata de una cava de ladrillo original, es decir, los fosos de las murallas, y “los soldados la utilizaban para moverse por el interior de la ciudad”, explica.

Leyendas de fantasmas y pasadizos secretos

No hay un buen hotel sin su fantasma y, por supuesto, la Posada del Peine no se iba a quedar atrás. “Ninguno del equipo lo hemos visto todavía”, aclara Galve, pero con tanto tantos años de trasiego, lo raro sería que no hubieran surgido todo tipo de historias sobrenaturales.

Escalera de la Posada del Peine. Petit Palace Posada del Peine

Pero la mayoría de leyendas que envuelven el hotel hablan de una habitación en concreto, la 126. “Era una habitación de la época que, a través del armario, se conectaba con otras y se utilizaba para hacer trapicheos o esconder a personas que no tenían que estar allí”, nos cuenta. Esto se explicaría con las ampliaciones que se hicieron en el hotel y que convirtieron en interior en un laberinto de pasillos que unían los tres edificios. Sin embargo, lo más curioso del tema es que la habitación 126 ni siquiera existe.

La clave del éxito

Leyendas aparte, lo que no podemos negar es que el actual Petit Palace Posada del Peine es un lugar especial. Dormir en el mismo lugar donde, hace más de 400 años, se hospedaban los viajeros que llegaban a Madrid es una experiencia más que mágica. “Hay ciudades con menos historia que nosotros”, comenta Galve.

Habitación de la Posada del Peine. Petit Palace Posada del Peine

En el momento de su apertura y durante todos los años que se ha mantenido en activo, la clave de su fama fue su perfecta ubicación en la ciudad. A día de hoy, ese sigue siendo un factor importante, pero también se añade el valor histórico del edificio, y por supuesto, el cuidado al detalle de sus clientes. Tal y como destaca el director, “adaptar la Posada del Peine actual a la estructura antigua ha sido un reto arquitectónico, pero las habitaciones tienen todas las comodidades que se esperan de un hotel de la actualidad”. En definitiva, esa combinación estrella, augura muchos años más de historia para esta posada.

