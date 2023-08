De la Casa Gucci al retiro en Hawái de Jimi Hendrix: las casas de famosos que puedes alquilar en Airbnb

Las vacaciones de ensueño tienen como escenario, para muchos, una playa paradisiaca de aguas cristalinas y paisajes que dejan sin aliento. Ir en busca de ellos suele requerir un viaje al otro lado del charco, a no ser que nos decantemos por destinos más cercanos a España como Albania o el Algarve donde podemos viajar hasta el Caribe sin salir de Europa y en un formato más low cost. Sin embargo, hay quienes buscan sentirse como auténticas estrellas cuando disfrutan de unos días de descanso y tenemos el mejor alojamiento para ellos: la Villa Mabrouka, la casa de Yves Saint Laurent en Tánger, que se ha convertido en el hotel más bonito de la zona.

Tanto el diseñador como su pareja, Pierre Bergé, parecían estar enamorados de Marruecos. Primero fue la casa junto al jardín Majorelle, en Marrakech, un destino exótico que podemos visitar en apenas dos horas de vuelo desde la península. Allí se puede visitar un museo dedicado a esta figura de la historia de la moda. Después, fue en Tánger donde adquirieron este alojamiento cuyo nombre en árabe significa la Villa de la Suerte, con vistas al mar de cuyo interiorismo se encargó Jacques Grande. En esta casa, rodeada de buganvillas y árboles frutales, encontramos 12 habitaciones que mantiene la estructura que la pareja ideó.

También destaca su piscina excavada en la roca y su cercanía con la medina, por lo que si se visita la Ciudad Blanca es un alojamiento muy recomendado. Eso sí, el precio de la noche parte de los 324 euros. Sin embargo, la Villa Mabrouka de Yves Saint Laurent no es la única casa famosa o que perteneció a reconocidos personajes que ahora podemos alquilar. La popular Casa Gucci es una de las más emblemáticas del Lago Como, en Italia, y está disponible en Airbnb. Se trata de la Villa Balbiano, una mansión de lujo de seis dormitorios y seis baños. La casa, además, es todo un museo artístico, ya que en ella encontramos frescos del siglo XVII y decoraciones de Christie's y Sotheby's combinadas con el lujo de los materiales empleados en su construcción.

Y de la excentricidad artística de la casa italiana viajamos hasta la Casa Azul, de Monet, una residencia pintoresca ubicada en Normandía con capacidad para ocho personas con un increíble jardín de 1.500 metros cuadrados. En ella el pintor impresionista vivió desde 1883 hasta su muerte en 1926. La joya de este alojamiento son sus muebles que todavía podemos encontrar repartidos por las estancias y su colección de grabados japoneses, así como los secretos que guardan sus paredes, puesto que fue centro artístico y cultural durante dos siglos. La residencia, a tan solo 80 kilómetros de París, conserva sus características puertas y ventanas blancas y en su interior encontramos una decoración rústica y elegante.

De las pinturas de Monet pasamos al cine, otro de los campos que nos ha dejado muchas casas famosas en las que nos gustaría alojarnos, al menos, una noche. Airbnb lo ha hecho posible, en esta ocasión, con la casa de la infancia de Harry Potter, De Vere House Room 2. Lady Elizabeth, en Lavenham, Inglaterra. En las películas de la saga este poblado es Godri’s Hollow y la casa ya se ha convertido en una de las más fotografiadas del Reino Unido. Cuenta con tres habitaciones dobles (dos de ellas con baño y camas con dosel), salón, comedor y suele partir de un precio de 120 libras por noche.

Otra casa de cine que podemos alquilar a través de este portal de reservas es la de Bella Swan y su padre en la saga Crepúsculo. De hecho, el alojamiento disponible en Airbnb se llama Twilight Swan House y está ubicada en St. Helens, en el estado de Oregón en Estados Unidos, al contrario que en la película que lo localizaban en Forks. Esta icónica vivienda de estilo colonial tiene una capacidad para 10 personas y está distribuida en cinco dormitorios. El coste por noche puede variar entre los 300 y los 500 euros por noche, un presupuesto más asequible si se va a compartir entre las 10 personas que tiene de capacidad.

Menos lujosa es la cabaña del guitarrista Jimi Hendrix, conocida como La Casa de Jengibre, en Hawái. La misma en la que la leyenda del rock compuso Rainbow Bridge en la década de los 70. Ubicada en Macawao, y rodeada de naturaleza salvaje, esta propuesta de una sola habitación donde dormitorio, cocina y salón conviven en un único espacio con salida a un bonito jardín listo para disfrutar de una barbacoa junto al mar.

Otras casas famosas que estuvieron en Airbnb

Aunque a fecha de hoy no estén disponibles, hay otras mansiones icónicas que se convirtieron en noticia cuando sus dueños decidieron ponerlas en alquiler para que todos los fans pudiesen cumplir sus sueños. Fue el caso, por ejemplo, de la archiconocida casa blanca en la que el carismático Will Smith saltó a la fama con su serie El príncipe de Bel Air. Durante un tiempo limitado, se pudo reservar alojamiento en una de sus habitaciones por el módico precio de 30 euros; aunque, eso sí, no hay que olvidar que no estaba ubicada en el exclusivo barrio que dio nombre a la ficción, sino en el de Brentwood, también en Los Ángeles.

Y de la serie que le dio fama a Will Smith a la saga que también ayudó a afianzar la carrera artística de su hijo: The Karate Kid. La mansión de Cobra Kai, ubicada en el suburbio de Marietta, en Georgia, también estuvo disponible para su alquiler en Airbnb mientras su propietario encontraba algún interesado que quisiera comprarla. Se trataba, nada más y nada menos, de una vivienda con 4.500 metros cuadrados, seis dormitorios y seis baños y un amplio jardín donde, además de piscina con spa y áreas verdes, se encontraba el puente Koi.

