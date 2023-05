El Caribe es uno de esos destinos que todos soñamos con visitar, al menos, una vez en la vida. No sabemos si por sus aguas cristalinas, si por el disfrute de unas vacaciones Todo Incluido (una propuesta vacacional en auge entre los turistas) o por la posibilidad de vivir experiencias que no encontramos en otras partes del mundo, pero a todos los viajeros insaciables nos llama este paraíso lejano. Sin embargo, no siempre es fácil organizar un viaje al Caribe aunque no tenemos que salir de Europa para disfrutar de paisajes y experiencias que poco tienen que envidiarle a las del otro lado del charco.

Albania, por ejemplo, que tanto estamos viendo en redes sociales este año se ha convertido en el Caribe Europeo, puesto que es su versión low cost sin salir de nuestro continente. Allí nos encontramos con un destino económico lleno de maravillas naturales y culturales que bien merece la pena visitar. Comenzando por Tirana, su capital, dónde podemos realizar un free tour que nos descubra sus lugares más emblemáticos como la plaza Skanderbeg, el Museo Nacional de Bellas Artes o la Pirámide de Tirana, una construcción muy peculiar de la ciudad. Tanto si somos de hacer turismo por la mañana como por las tardes, esta actividad está disponible todos los días a las 10.00 o a las 18.00

Ksamil es una de las localidades costeras de la Riviera Albanesa. Unsplash

Pero si la esencia caribeña es lo que nos ha llevado hasta este país, sabemos que los destinos de costa con paisajes paradisiacos son lo que estás buscando. Saranda es el punto de partida de una actividad cuyo nombre ya deja todo claro: tour por la Riviera Albanesa que recorre en un día los principales paraísos de la zona, como la playa de Borsch, con siete kilómetros de playa de arena, o Himarë, uno de los enclaves más bonitos con aguas de color turquesa. Desde el mismo punto de partida tenemos otra interesante propuesta que nos hará viajar hasta un lugar idílico, la excursión a la laguna Blue Eye, un manantial declarado Monumento Natural. Y si lo que nos gustan son las actividades acuáticas, desde la ciudad de Vlora podemos descubrir la isla de Sazan y Karaburun, primero, en lancha rápida y después a través de sus aguas mientras buceamos con tubo.

El Algarve, el Caribe portugués

E incluso un poco más cerca de la península encontramos otro paraíso, el Algarve portugués, una zona con unas buenas temperaturas durante todo el año con islas de ensueños y paisajes que dejan boquiabierto. Imprescindible una visita a las cuevas de Ponta da Piedade, que podamos hacer en un paseo en barco disponible en varios horarios del día que nos permite adentrarnos en las formaciones rocosas tan espectaculares que definen la orografía de esta zona sur. Otro de nuestros puntos favoritos son las cuevas de Benagil, un lugar recóndito y escondido al que llegaremos mediante lancha o, si preferimos, también está disponible la opción en kayak. Estas visitas también pueden realizarse al atardecer donde podremos disfrutar de un entorno único que, si ya es bonito a la luz del día, ofrece una sensación mágica cuando cae el sol.

El Algarve, al atardecer, es aún más mágico. Unsplash

Los más aventureros también tienen mucho que hacer en el Algarve portugués, empezando por un vuelo en parasailing en la Albufeira, una actividad con una duración de 10 minutos de vuelo en la que podemos contemplar la zona a vista de pájaro. En este mismo destino también podemos subirnos a bordo de un Jet Boat, una lancha para experimentar la velocidad, los giros, la aceleración y los saltos sobre las olas. Si lo que preferimos es descubrir el mundo marino, hay actividades que en las que podemos practicar esnórkel o incluso intentar avistar delfines en Albufeira.

