Viajes baratos para jubilados: agencias y webs para hacer turismo gastando poco

Cuando eres joven tienes todo el tiempo y energía, pero no tienes dinero. Cuando eres adulto, tienes dinero y energía, sin embargo, no tienes tiempo. Sigues creciendo, y cuando finalmente te jubilas, tienes dinero, tienes tiempo, y sí tienes energía. Nunca es tarde para viajar cuando mantienes las ganas y la ilusión.

A veces necesitas desconectar durante unos días de los hijos, y de los nietos para tener tiempo para ti. Se dice que 'viajar es vivir más', y a partir de cierta edad puede ser una de las mejores decisiones que tomes en tu vida. Si eres jubilado o jubilada, y estás buscando viajes baratos, no te pierdas estas agencias y webs para hacer turismo gastando poco,

Kerala Viajes

Tour de personas mayores. Kerala Viajes

Kerala Viajes es una agencia especializada en viajes para mayores de 55 y 65 años. Encontrarás una amplia selección de tours y circuitos para mayores de 55 años con al mejor precio. Disfruta de unas vacaciones para mayores con los mejores destinos y comodidades. No te pierdas sus ofertas y promociones para disfrutar de un viaje barato, original e inolvidable.

Viajes El Corte Inglés

El Corte Inglés ofrece unas ofertas especiales para mayores de 60 años que no puedes dejar escapar. Desde disfrutar de un buen balneario para liberar el estrés a pasear por las playas de Lanzarote o Benidorm para un invierno suave. No hay límite de edad para viajar, las ofertas de mayores de 60 años son la mejor manera para descubrir mundo y cumplir sueños no realizados.

Foto de una pareja durante su caminata con mochila. AleksandarNakic (iStock)

Podrás encontrar diferentes tipos de viajes para mayores, desde escapadas de unos días para conocer destinos cercanos, circuitos culturales, ciudades imperiales, viajes de larga duración a destinos exóticos o remotos o maravillosos cruceros.

Vacaciones Seniors

Pioneros en el mercado Senior, Vacaciones Seniors apuesta por la creación y diversificación de programas exclusivos para mayores de 55 y 60 años, Descubre una gran alternativa a los programas sociales del Imserso, con propuestas de viajes no solo en España, también con posibilidad de realizar viajes por todo el mundo a precios muy competitivos.

Nautalia Viajes

Con Nautalia Viajes, las personas mayores de 55 años pueden disfrutar de exclusivas ofertas de circuitos turísticos. Recorrer los paisajes de la cálida Andalucía, visitar el extraordinario patrimonio de Italia en un circuito por el país transalpino o descubrir las elegantes e imperiales capitales de Centroeuropa forman parte de sus ofertas. Lo más difícil será elegir el destino vacacional.