Viajar a Riviera Maya este verano: ¿cuándo comprar los vuelos?, ¿qué hotel reservar?, ¿cuándo volar?

Acabamos de entrar en la primavera, pero nunca es demasiado pronto para empezar a planificar nuestras vacaciones de verano. De hecho, cuanto antes lo hagamos nos aseguraremos de reservar al mejor precio. Uno de los destinos predilectos para esas fechas es la Riviera Maya, una de las zonas turísticas más populares de México, situada en la costa del mar Caribe. Pero antes de reservar nuestro viaje nos surgirán varias preguntas, ¿cuándo es mejor comprar los vuelos?, ¿qué hoteles son los más recomendados?, ¿cuál es la mejor época para viajar a allí?

Cuándo comprar los vuelos a Riviera Maya

El Aeropuerto Internacional de Cancún es el principal punto de entrada de la Riviera Maya y recibe pasajeros desde todos los rincones del mundo. Reservar los vuelos con antelación es imprescindible si queremos encontrar buenas ofertas. Concretamente, alrededor de 25 semanas antes de la fecha de partida es el mejor momento para comprar nuestros vuelos.

Por otra parte, para encontrar los precios más económicos, podemos utilizar herramientas como Skyscanner. Este motor de búsqueda nos permite encontrar los días con las tarifas más bajas de forma fácil y así ahorrar dinero.

Cuál es la mejor época para viajar

En la Riviera Maya la temperatura es siempre agradable, así que no tendremos que preocuparnos por eso. Para ser exactos, en los meses de julio y agosto las cifras llegan hasta los 32 ºC. Si preferimos un calor más suave, la mejor opción es volar en junio. Además, aunque en esas fechas se puedan dar algunas tormentas tropicales de forma de manera concentrada (no días enteros de lluvia), la temporada de huracanes no suele empezar hasta septiembre.

Cuáles son los hoteles más recomendados

La oferta hotelera en la Riviera Maya es muy extensa y podremos encontrar alojamientos para todos los bolsillos. Una buena opción son los hoteles Iberostar, como Paraíso Lindo o Paraíso del Mar. Desde esta compañía ofrecen descuentos del 20 % para el mes de junio si reservamos ya nuestra estancia. Otra opción recomendada son los hoteles de Barceló, como Maya Beach o Maya Palace. En todos los casos se trata de resorts con todo incluido en primera línea de playa.

Paquetes turísticos

Si no queremos preocuparnos por nada, podemos contratar directamente algún paquete turístico que incluya los vuelos y el hotel. Por ejemplo, Viajes El Corte Inglés ofrece un viaje de nueve días desde 999 € por persona, incluyendo vuelos, traslados y estancia en hotel 5 * en régimen todo incluido.

Otra buena opción la trae Icárion, que por un precio estimado de 1.960 € / persona, no solo visitaremos Riviera Maya, sino también Ciudad de México, Mérida y Chichén Itza. El viaje es de 10 días e incluye vuelos, traslados, entradas, alojamiento, dos almuerzos, hotel todo incluido en Riviera Maya y seguro de viaje.

