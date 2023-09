Todo lo que puedes hacer en la 'Toscana española': estos son los pueblos más bonitos del Matarraña turolense

La llaman la Toscana española y se esconde en Teruel, entre las tierras del Bajo Aragón, Valencia y Cataluña. Un conjunto de pueblos bañados por el agua que dejan paisajes de ensueño y, lo más importante, que no le tienen nada que envidiar a la vecina región de Italia. Cuya comparación no es arbitraria, ya que la comarca del Matarraña con su patrimonio medieval, su clima, sus olivos, parajes naturales y viñedos recuerdan a la famosa región italiana, un atractivo turístico para cualquier época del año.

Así que, si no quieres viajar hasta Italia, pero sí descubrir este rincón de España, te dejamos una lista de los pueblos más famosos del Matarraña y las actividades más económicas que puedes realizar en tu próxima escapada, da igual en la época del año que vayas, todas tienen su encanto. Tanto el otoño con sus colores, el invierno y su nieve, la primavera y sus árboles en flor o el verano y la multitud de piscinas naturales para bañarse que hay en la comarca Matarraña.

Valderrobres, la capital de ensueño

La capital de la comarca Matarraña es Valderrobres, un municipio que deja a muchos sin palabras por su gran patrimonio arquitectónico. Su plaza de España, con el Ayuntamiento y la Fonda del siglo XVI son el centro neurálgico de la localidad, que se divide en dos: casco antiguo, al norte del río Matarraña y el arrabal del puente, donde viven la mayoría de los vecinos. Es mucha la gente que queda prendada cuando cruza a la localidad por el puente de piedra y gracias al portal de viajes líder en español, Civitatis, puedes conocer Valderrobres en profundidad en un solo día gracias a este tour.

Una visita guiada a uno de los pueblos más bonitos de Teruel y de España donde se caminará por las calles mientras se retrocede en el tiempo hasta la Edad Media, se degustarán alimentos típicos y pasarás por emblemas de la ciudad como la iglesia de Santa María la Mayor. Y es que, dos de los enclaves más importantes de Valderrobres son el castillo y la iglesia que puedes conocer en otra visita guiada del portal de viajes.

Calaceite, el pueblo del Matarraña más literario

El National Geogrhapic recogió en un reportaje la descripción que el periodista y escritor chileno, José Donoso, había hecho de Calaceite. "El paisaje sigue bello, casi intocable, el río Matarraña, los ancianos olivares y sus cipress. Siguen el añil desconchado de las fachadas, las maderas agrietadas, las asperezas de la sillería en las casas. Siguen los gatos en los rincones. Todo parece igual en el Matarraña".

Y es que, algunos de los intelectuales vinculados al boom latinoamericano de finales de los años sesenta del siglo pasado llegaron a Calaceite y fueron los pioneros en el auge del turismo rural que vive ahora la comarca. Así que, no te quedes sin conocer nada de Calaceite, uno de los pueblos con más encanto de Teruel. Y para los que quieran dar un paso más allá, también existen en esta localidad los tours privados.

Se accede después de pasar por los singulares Portales- Capilla que se edificaron en la muralla de la localidad Kovgabor79 (iStock)

Rutas senderistas en el Matarraña

Sin duda, otro de los reclamos turísticos de esta comarca son las rutas senderistas, así como las piscinas naturales en los parajes tan bonitos en verano. Y, una de las visitas guiada de Civitatis nos llevará al interior de la Cueva del Agua, en la localidad de Fuentespalda un espacio natural de gran belleza y lugar de visita obligada en la comarca del Matarraña.

