San Valentín en Teruel: la historia de los famosos amantes y de la "Capilla Sixtina" del arte mudéjar

Isabel Segura y Juan Martínez de Marcilla son dos de los turolenses más conocidos, a pesar de que su historia de amor no tiene un final feliz y que junto a ellos siempre aparece la injusta coletilla de "tonta ella y tonto él". Lo suyo fue una historia de amor que no pudo ser. Son los Romeo y Julieta españoles y a quienes se recuerda en estas fechas con una gran fiesta en la ciudad. Puedes comprobar todas las fechas y actos en la web bodasdeisabel.com

La ciudad aragonesa recuerda a sus amantes más famosos con una gran fiesta en estas fechas

Pero para ir poniéndote al tanto de esta tragedia solo decirte que Isabel Segura estaba enamoradísima de Juan Martínez de Marcilla, pero su padre no quería que se casase con él. Al final accedió a hacer un trato con el enamorado. Él debía irse a la guerra para amasar la fortuna que le permitiese mantener a su esposa como su hija merecía. Para lograrlo tenía un plazo de tiempo, tras el cual, si no lo lograba, el señor de Segura casaría a su hija con otro de los pretendientes. Aunque ya sabes que la historia no terminó bien, lo mejor es conocer el desenlace allí mismo, y si es durante la recreación que cada año se hace en Teruel, mucho mejor.

Mausoleo de los Amantes de Teruel. Santi Rodríguez

La imagen

Tras conocer la historia de estos desdichados amantes es imprescindible visitar el Mausoleo de los Amantes, donde la obra del escultor Juan de Ávalos cautiva por su belleza y por su significado. Dos figuras que yacen eternamente una junto a la otra, pero sin llegar a tocarse. La entrada incluye la visita a San Pedro, uno de los grandes ejemplos de arte mudéjar de la ciudad y digno de visitar.

Torre de El Salvador. iStock

No es la única

Aunque la historia de estos amantes es la más famosa, en Teruel hubo otras historias de amor que marcaron el devenir de su historia y también de su arquitectura. Y es que, tras la similitud de las torres de El Salvador y de San Martín se esconde otra preciosa leyenda. En esta ocasión los protagonistas son Omar y Abdalá, dos artesanos mudéjares, es decir, musulmanes que se habían quedado en los territorios reconquistados y trabajaban en obras cristianas. Ambos se enamoraron de Zoraida y ella quiso resolver aquel asunto de una forma no muy romántica. Se quedaría con el que levantase la torre más bella.

Tras la similitud de las torres de El Salvador y de San Martín se esconde otra preciosa leyenda

Escuchar esta leyenda mientras se aprecian los detalles de estas torres de estilo mudéjar nos ayudará a comprender muchos de sus secretos. Además de apreciar dos de los tesoros que el siglo XIII dejó en Teruel.

Arco de la entrada principal y torre de la catedral mudéjar de Teruel. Getty Images/iStockphoto

La “Capilla Sixtina” del arte mudéjar

Si esto tenía que existir, obviamente debía estar en Teruel. Para conocerla solo hay que visitar la Catedral de Santa María de Mediavilla y mejor hacerlo con tiempo. Por fuera nos llamará la atención su torre y por dentro no podremos dejar de mirar hacia arriba. Su techumbre de madera está pintada tanto con motivos geométricos como heráldicos y figurativos (oficios, reyes, caballeros, nobles o santos), constituyendo una verdadera enciclopedia de la vida medieval. Este es uno de los motivos por los que se la conoce como la "Capilla Sixtina" del mudéjar.

La histórica Escalinata del Ovalo de Teruel. Marc Venema

Un clásico

El centro neurálgico de la ciudad está presidido por su archifamoso torico, pero esto no es lo único que llamará nuestra atención. Junto a los soportales encontramos magníficos ejemplos de arquitectura modernista, sin duda el punto perfecto para empezar una ruta que nos llevará por otros edificios repartidos por el centro. De esta misma época es la gran escalinata de estilo neomudéjar del paseo del Óvalo, la calle más animada de Teruel, y donde poder descansar mientas se degusta una buena ración de otro de sus tesoros, el jamón con Denominación de Origen.

