Una de las playas más bonitas de España: arena dorada e increíbles formaciones rocosas

La belleza de las playas españolas es algo que va más allá de nuestra imaginación. Sería imposible quedarnos con una sola si tuviéramos que elegir, pero hay algunas que destacan por encima de las demás por ser un auténtico regalo de la naturaleza. Es el caso de la bonita Cala de Illa Roja, una parada imprescindible en nuestra visita a la Costa Brava.

La belleza de la Costa Brava

La Costa Brava (Girona) es uno de los destinos nacionales que recibe más turistas, y razones no le faltan. Esta zona costera que se extiende desde el municipio de Blanes hasta la frontera con Francia, ya en Portbou, y está repleta de idílicas playas. Entre ellas no podemos perdernos Cala de Illa Roja, situada en el municipio de Begur, en la comarca del Baix Empordà.

Cala Illa Roja. Getty Images

Este enclave nos enamorará por sus arenas finas y doradas que se extienden a lo largo de 180 metros y con 65 metros de ancho. Pero por supuesto, lo que la hace más especial es la llamativa y enorme roca que emerge del mar justo en medio de la cala. De hecho, es este curioso islote que el que le da nombre a la playa, ya que presenta un tono rojizo. Debido a las mareas, lo podremos encontrar unido por una franja de arena o totalmente aislado por el agua.

Aguas limpias y ambiente tranquilo

Otro elemento que hace que esta cala sea un enclave imperdible en la costa de Girona son sus aguas limpias y transparente, perfectas para un baño tranquilo e incluso para practicar esnórquel. Además, el lugar está totalmente rodeado de altos acantilados rocosos, que le otorgan un ambiente pacífico y aislado. Esto hace que sea una playa muy popular entre los naturistas.

Cala Illa Roja. Getty Images/iStockphoto

Eso sí, hay que tener en cuenta que no dispone de ningún tipo de servicio y que para llegar hasta ella habrá que bajar unas empinadas escaleras. Sin embargo, como ventaja, la cala no suele estar muy concurrida, de modo que no se generan aglomeraciones.

Cómo llegar a Cala Illa Roja

El trayecto entre la ciudad de Girona y Cala Illa Roja es de alrededor de 55 minutos en coche por la C-66.

