El curioso pueblo andaluz en el que puedes caminar por el agua o dejar de estar soltero

En una ruta por Andalucía, no es un secreto que Granada tiene un sinfín de pueblos que enamoran y atrapan a todo el que los visita. Y uno de ellos es Pampaneira, que situado en las faldas de Sierra Nevada y marcado por el desnivel de sus calles empedradas, puede presumir de ser uno de los pueblos más monitos de España.

De pequeñas dimensiones, pero con numerosos rincones de enorme belleza, este pueblo blanco cuenta además con la fórmula mágica para abandonar la soltería.

El caño de San Antonio o Chumpaneira

Fuente de Cerrillo y lavadero en el pueblo de Pampaneira Getty Images

Uno de los atractivos de Pampaneira son sus fuentes, que irás encontrando en sus estrechas calles y recovecos. La de los Poetas, la del Cerrillo, Puntillón, Moraleda y Sonsoles. Pero entre todas ellas hay una que destaca: la fuente o caño de San Antonio, conocida por los lugareños como Chumpaneira. Situada junto a la Iglesia de San Antonio (considerado como el patrón de los novios), el motivo de su popularidad es que sus aguas tienen el curioso 'poder' de ayudarte a abandonar la soltería, como se explica en los mosaicos que la decoran.

Un canal recorre las calles y puedes andar sobre sus aguas

Calle de Pampaneira Getty Images

Mientras paseas por este bonito pueblo, con vistas privilegiadas a Sierra Nevada, descubrirás una curiosidad en el trazado de sus calles que distingue a Pampaneira de cualquier otra localidad: el agua que en ocasiones circula por medio de las calles formando un pequeño canal. Y el agua también es protagonista en los lavaderos de origen árabe, una joya de la arquitectura alpujarreña con ocho pilas y planta rectangular, desde donde tendrás unas vistas impresionantes del pueblo.

Casas blancas y escalonadas al estilo bereber

Panorámica de Pampaneira, en las Alpujarras de Granada. Getty Images

La herencias morisca y bereber de Pampaneira la irás descubriendo paseando entre pequeñas callejuelas de subidas y bajadas que tendrás que recorrer a pie, ya que los coches no tienen permitido entrar en prácticamente toda la localidad. La calle Verónica, repleta de tiendas de artesanía y decorada con coloridas jarapas que se exhiben en el exterior, es la más fotografiada. Comienza en la parte media del pueblo y conduce hasta la Plaza de la Libertad, donde surge un espacio lleno de vida, con casas blancas y macetas llenas de flores, en una de las estampas más bellas y reconocibles de los pueblos de Andalucía.

La calle más bonita

A Federico García Lorca (como a otros muchos artistas) le encantaba la Alpujarra granadina, y por eso no es de extrañar que el escritor cuente con su propio rincón, donde no faltan los famosos terraos y tinos, típicos de la arquitectura de la zona. Situado en la parte norte de Pampaneira y decorado con versos del escritor, el Paseo Federico García Lorca es uno de los lugares más bellos de la localidad, y no puede faltar en tu recorrido.

Actividades que se pueden hacer en Pampaneira

Pampaneira, inicio de la ruta del Barranco de Poqueira Getty Images

Estamos en el lugar ideal para los amantes del senderismo, ya que la ruta del Barranco de Poqueira, una de las más bonitas de la Alpujarra, sale desde aquí. Barranquismo o interesantes rutas a caballo son otras de las actividades que puedes hacer durante tu paso por este pueblo andaluz.

Cómo llegar a Pampaneira

Se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de Granada, por la A-44, dirección Motril y luego hay que desviarse en la salida 164 (Lanjarón–La Alpujarra).

