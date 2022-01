Cuando decides coger un avión para viajar al extranjero y empezar a recorrer mundo, lo primero que piensas es no olvidar el pasaporte, pero has de saber, que hay países en los que no hace falta llevarlo contigo. Existe otra alternativa. Hablamos de viajar con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Países a los que puedes viajar con tu DNI en vigor



El Ministerio del Interior ha elevado en 41 los países a los que los españoles pueden viajar solo con el Documento Nacional de Identidad. El listado incluye destinos que están fuera de la Unión Europea y matiza algunos en los que exigen determinadas condiciones en cuanto al periodo mínimo de validez del DNI, como que esté en vigor. ¿Te gustaría saber cuáles son?

Unión Europea

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumanía y Suecia. Aunque para estos países se exige una validez mínima de tres meses del DNI.

Otros países



Albania, Andorra, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, San Marino, Santa Sede, Serbia y Suiza. Siempre con una validez del DNI superior a 90 días; Islandia, con tres meses de validez, y Montenegro para 30 días de estancia.

Menores de edad

En el caso de los niños menores de 16 años, deben volar con un adulto. Los jóvenes de entre 16 y 18 años pueden viajar solos y con DNI o pasaporte. Al hacerlo con el DNI necesitarán obligatoriamente una autorización del padre, madre o tutor legal efectuada mediante comparecencia personal en las comisarías de Policía Nacional, puestos de la Guardia Civil, juzgados, notarías o ayuntamientos.

Aviso

Desde el 1 de octubre de 2021 el DNI dejó de ser válido como documento de viaje para entrar en el Reino Unido, salvo para aquellas personas que hubiesen utilizado este documento en su registro del ‘EU Settlement Scheme', que podrán seguir utilizándolo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para más información sobre viajes al extranjero, puedes consultar las recomendaciones de viaje por países en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.