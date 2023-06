Una de las mejores playas del mundo para ver delfines está en España según Booking

Avisar cetáceos en su hábitat natural en las costas de España, como en el caso de los delfines o las ballenas, no es a día de hoy una tarea sencilla. No solo por sus constantes movimientos migratorios propios de su especie, sino también por la contaminación y el tráfico marino, pero no imposible. El portal de viajes Booking incluye a nuestro país entre los seis mejores lugares del mundo para ver a estos carismáticos y risueños animales.

Ahora bien, lo más importante si buscas un lugar de observación es tener paciencia y elegir un guía con ética profesional. Ahora bien, cabe subrayar que está prohibido acercarse a esta especie a menos de 60 metros, tal como señala el Real Decreto que recoge las medidas de protección de los cetáceos aprobado en 2007 y que establece sanciones para este tipo de comportamientos. A todo esto se incluye el hecho de lanzarle comida u objetos para jugar con el delfín puede costar muy caro.

La costa oeste de Tenerife, la zona ideal para ver delfines

La plataforma Booking se hace eco del Acantilado de los Gigantes ubicado en la costa oeste de Tenerife. Un importante destino turístico de esta hermosa isla con paisajes volcánicos tinerfeños imponentes. Además, esta zona resulta magnífica para avistar delfines. En el puerto, podrás embarcarte en un bote inflable y acercarte mucho a la fauna que habita bajo el mar. Este enclave, que pertenece a Santiago del Teide, se ha convertido en un lugar de elevada afluencia de visitantes que llegan para observar cetáceos, realizar deportes náuticos, senderismo y otras actividades que no siempre se realizan respetando los valores naturales. Sin embargo, bajo todo pretexto, debe prevalecer la conservación del ecosistema.

No cabe duda de que el Acantilado de los Gigantes es un lugar singular, donde se encuentra la mayor concentración de especies amenazadas de todo el país. Estas paredes gigantes sostienen frágiles formas de vida y constituyen un espacio que alberga una gran riqueza natural. Especies animales y vegetales gravemente amenazadas y/o únicas en el mundo conviven en este majestuoso paisaje. El Águila Pescadora, el Halcón Tagarote, el Petrel de Bulwer y el Lagarto Gigante de Teno, entre otras, habitan en estos acantilados junto a la Col de Risco, la Siempreviva de Teno y otras especies vegetales.

No tirar basura ni en el mar ni en tierra, no dar de comer a las gaviotas ni a los gatos -este último es el principal cazador del Lagarto Gigante de Teno-, no acampar, evitar ruidos fuertes y megafonía que asusten a las aves, no fondear a menos de 250 metros de la costa, evitar las aglomeraciones de embarcaciones o disminuir la velocidad de las mismas al acercarse al acantilado, son algunas de las medidas a tener en cuenta.

Cuáles son las mejores playas de Tenerife

Tenerife, en las Islas Canarias, cuenta con el privilegio de tener un clima primaveral todo el año, a lo que se une su paisaje de origen volcánico, pasando por sus relajantes playas o sus cascos históricos de estilo colonial. El sur de la isla es la zona ideal para aprovechar el buen tiempo en las playas que recorren prácticamente todo el litoral.

En la playa de Las Vistas, en Costa del Silencio o en los impresionantes acantilados de Los Gigantes podrás pasar unos días de relax. En la zona de Costa de Adeje se concentran hoteles y boutiques de lujo para combinar las horas de playa con las compras. En el norte, también encontrarás propuestas recomendables junto al mar, como la playa de Puerto de la Cruz o las famosas piscinas de los Lagos Martiánez.

Estas cinco playas de Tenerife a tener en cuenta: