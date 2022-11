La región del mundo con más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad está en España

Hoy, 16 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial, una fecha emblemática, en la cual se estableció un acuerdo para la protección, cuidado y preservación de todos los sitios naturales y culturales que existen en el planeta. De esta forma, tiene como objetivo reunir todos estos bienes que existen en el mundo y que forman parte de la riqueza y la herencia de toda la humanidad.

En este contexto, gracias a su historia, su riqueza cultural, sus increíbles monumentos naturales y el legado que han ido dejando las diferentes civilizaciones que han pasado por él, España es el tercer país con más bienes declarados patrimonio mundial. Esto demuestra el gran potencial que alberga, pero por si fuera poco también cuenta con la región del mundo donde más monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad se concentran.

Estamos hablando de la comunidad autónoma de Castilla y León, que incluye un total de ocho lugares catalogados con esta certificación. Estos se reparten por las diferentes provincias y van desde catedrales, hasta cascos antiguos de ciudades, pasando por monumentos naturales.

1) Catedral de Burgos, Patrimonio Mundial en 1984

La Catedral de Burgos es un ejemplo eminente de catedral gótica que ejerció un destacado papel en la difusión de las formas artísticas del siglo XIII, y una considerable influencia sobre la arquitectura y las artes plásticas en la Edad Media y el Renacimiento. Fue mandada construir por Fernando III y el obispo Mauricio en 1221 sustituyendo a una catedral anterior del siglo XI de estilo románico.

En cuanto a su estructura, consta de tres espaciosas naves alrededor de las cuales se insertan, distribuidas irregularmente, trece capillas, y una nave de crucero de la misma altura que la nave central, formando una cruz latina. Destacan las puertas góticas del Sarmental y la Coronería y la renacentista de la Pellejería.

Catedral de Burgos. iStock.

2) Casco antiguo de Segovia y su acueducto romano, Patrimonio Mundial en 1985



La ciudad de Segovia está ubicada al Sureste de la Comunidad y se enclava sobre un peñón a más de mil metros de altitud. Está bañada por los ríos Eresma y Clamores y la rodean huertas y arboledas creando un paraje pintoresco. Con orígenes celtíberos, tuvo gran importancia durante el Imperio Romano incluso acuñó moneda y fue asentamiento de pueblos visigodos.

El elemento más característico es su espectacular acueducto romano que fue construido hacia el 50 d.C., y que cuenta, además, con 14.956 metros de recorrido y 20.400 bloques de piedra. Destaca también el increíble Alcázar, del siglo XI, y la catedral gótica del siglo XVI y las edificaciones románicas como las iglesias de San Juan de los Caballeros, San Lorenzo o La Veracruz.

Acueducto de Segovia Getty Images/iStockphoto

3) Casco antiguo de Ávila y sus iglesias de extramuros, Patrimonio Mundial en 1985

La Ciudad de Ávila es un ejemplo notable de ciudad fortificada de la Edad Media que ha conservado íntegramente su recinto amurallado, además de numerosos monumentos civiles y religiosos. Se sitúa al sur de la Comunidad, sobre una zona elevada que domina la orilla derecha del río Adaja. Sus orígenes se remontan a la época de los vetones, en el siglo VII a.C. Sin embargo, fueron los romanos quienes definieron su estructura urbana.

La ciudad fue conquistada por los cristianos en 1085, momento en el que se empezó a levantar la muralla. Esta es el símbolo de la ciudad y una de las mejor conservadas de España. Dentro del recinto amurallado destaca la catedral, la más antigua del gótico español, y numerosos edificios religiosos de gran valor, así como casas y palacios señoriales. Igualmente, en las afueras se encuentran las cuatro iglesias románicas incluidas en la declaración de Patrimonio Mundial: San Vicente, San Segundo, San Andrés y San Pedro.

Ávila, España Getty Images/iStockphoto

4) Casco antiguo de Salamanca, Patrimonio Mundial en 1988

La localidad de Salamanca se enclava sobre tres colinas en el margen derecho del río Tormes. En ella se han encontrado restos pertenecientes al Paleolítico, además de celtas y romanos, y fue conquistada por los árabes y reconstruida y repoblada a principios del siglo XII. A lo largo de los siglos se ha caracterizado por ser el centro académico y cultural de España, gracias a la construcción de su Universidad en el siglo XIII.

Un aspecto característico de la ciudad es la utilización de la piedra de Villamayor en la mayoría de sus monumentos, dando ese distinguido tono dorado. De todos ellos destacan la Universidad, la Catedral Vieja (iniciada en 1140) y la Nueva (siglos XVI-XVIII) y la Plaza Mayor (iniciada según los planos de Churriguera en 1729)

Vista de la Catedral de Salamanca, España Getty Images/iStockphoto

5) Camino de Santiago, Patrimonio Mundial en 1993

El Camino de Santiago es una de las vías históricas de peregrinación más importantes de Europa. Tuvo gran significación como vía de comunicación e intercambio cultural desde sus comienzos durante la Edad Media hasta la actualidad. En España el recorrido tiene diferentes caminos que llevan hasta Santiago como son: el Camino del Norte, Vía de la Plata o Camino Inglés.

Sin embargo, el más importante por su uso y huella monumental y cultural es el Camino Francés. Este comienza en España en Valcarlos (Navarra) y va recorriendo las Comunidades Autónomas de Aragón (Huesca y Zaragoza), La Rioja, Castilla y León (Burgos, Palencia y León) y Galicia (Lugo y A Coruña). A lo largo de su recorrido se pueden disfrutar de impresionantes pueblos como Jaca, Nájera, Burgos, Castrojeriz, León, Astorga o Ponferrada, entre otros.

6) Las Médulas, Patrimonio Mundial en 1997

Este impresionante monumento natural se encuentra al oeste de León cerca del límite con Galicia. Su paisaje está conformado por escarpadas paredes de arcilla, cuevas y túneles excavados, rodeado de bosques de castaños. El momento de mayor apogeo de la explotación se dio en época de Trajano, a finales del siglo I y principios del II, y su declive comenzó en el 150 d. C., aunque no fue hasta los primeros años del siglo III d. C. cuando se produjo el abandono definitivo del yacimiento.

La importancia de este conjunto reside en su tamaño, el número de vestigios y su grado de conservación. Son un hito en la historiografía minera que demuestra la impresionante tecnología romana y la transformación del territorio y de sus habitantes, que supuso un gran esfuerzo organizativo. Además, también son el reflejo de la economía y la sociedad del momento.

Las Médulas, León Getty Images/iStockphoto

7) Sitio arqueológico de Atapuerca, Patrimonio Mundial en 2000

El Sitio arqueológico de Atapuerca es un conjunto de yacimientos en los que se ha encontrado la evidencia más temprana y abundante del ser humano. Se encuentra en la sierra de Atapuerca, una pequeña colina cercana a la ciudad de Burgos, que va del noroeste al sureste por el valle del río Arlanzón.

El registro arqueo-paleontológico abarca los descubrimientos desde hace un millón de años hasta hace unos 100.000. De entre los yacimientos que componen Atapuerca, destacan las áreas conocidas como la Gran Dolina, la galería-covacha de los Zarpazos, el yacimiento Penal, la Sima del Elefante, la Sima de los Huesos y el Mirador.

Por otra parte, sus restos fósiles constituyen una reserva de información excepcional sobre la naturaleza física y el modo de vida de las comunidades humanas europeas más tempranas. De todas ellas destacan el Homo Antecessor, posiblemente el antecesor del Homo Sapiens, y que constituye la única evidencia mundial.

8) Yacimientos de Siega Verde, Patrimonio Mundial en 2010

Los yacimientos de arte rupestre prehistórico de Siega Verde constituyen una extensión de los yacimientos portugueses del Valle del Côa. Ambos representan el conjunto de arte rupestre paleolítico al aire libre más relevante de la Península Ibérica.

Su conjunto de arte rupestre está formado por un total de 91 superficies o paneles sobre los que aparecen representados unas 450 figuras identificadas hasta el momento: équidos, uros, bisontes, ciervos, renos, megaceros y cápridos. Además, de representaciones antropomorfas y abstractas de gran valor iconográfico. Sus rasgos estilísticos, técnicos y temáticos permiten situar estas figuras en el Paleolítico Superior (20.000 - 11.000 a.C.) momento de desarrollo de las culturas Solutrense y Magdaleniense.

Grabado representando a un caballo en Siega Verde, Salamanca patrimoniocultural.jcyl.es

