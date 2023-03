Avène: el pueblo francés que esconde el secreto del agua termal

La naturaleza tiene grandes cosas que ofrecernos y el mejor ejemplo lo encontramos en el agua termal que se esconde bajo el pueblo de Avène. Esta localidad, situada en el Departamento de Hérault y en la región de Occitania, en Francia, se ha hecho mundialmente conocida, precisamente, por la marca de cosmética que decidió utilizar las incomparables propiedades de su agua, para crear productos con los que tratar enfermedades dermatológicas como el eczema o la psoriasis.

No son muchos los que no han oído hablar nunca de Avène, aunque lo relacionen directamente con esta línea de productos y no con el lugar en el que se originó todo. Un pueblo termal en un entorno preservado que cuenta con gran belleza paisajística y, como no podía ser de otra forma, una historia estrechamente relacionada con los beneficios de su agua.

La historia del agua termal

Los inicios de Avène y su correspondiente fama, se remontan a cuando en 1736 se descubrieron las propiedades curativas del agua de la fuente Santa Odile para luchar contra las dermatosis. Siete años después se construía el primer establecimiento termal en la fuente, garantizando el reconocimiento de las virtudes de su agua por parte de médicos y pacientes, que no tardaron en propagar sus beneficios.

La Academia Nacional de Medicina declaraba en 1874 a este lugar como "Fuente de Interés Público", validando oficialmente sus efectos terapéuticos, justo después de haberse exportado y utilizado para paliar los quemados del Gran Incendio de Chicago de 1871. Tras múltiples formas de explotación, la estación de agua termal quedó en manos de los laboratorios Pierre Fabre, dando lugar a una marca propia.

Un pueblo alrededor del agua

Puente del Diablo de Saint-Jean-de-Fos, en las gargantas de Hérault. Getty Images / iStockphoto

Situado en el idílico valle de l'Orb, el pueblo de Avène más allá de haber crecido y evolucionado alrededor de su agua termal, teniendo como principal atractivo sus balnearios y alojamientos destinados al cuidado personal, cuenta con un entorno único. La región en la que se encuentra ubicado se enmarca dentro del Parque Natural Regional del Haut Languedoc, o el también llamado 'balcón del Mediterráneo'.

En este enclave de montañas de las que nace el río Orb, se pueden encontrar paisajes incomparables como el del Lago de Ceilhes, la Presa de Avène o los campos de viñedos que se extienden en la llanura. Por su parte, el pueblo de Avène, de arquitectura circular, está construido en un bucle del Orb y ha sabido conservar su autenticidad con sus estrechas callejuelas coronadas por espléndidos porches.

Como explican desde la Oficina de Turismo Grand Orb, Avène ocupa un lugar privilegiado en la comunidad de municipios Grand Orb. Y, además de los programas de termalismo, en esta zona se pueden realizar otras actividades como el senderismo, rutas vinícolas, paseos en barco o visitar los monumentos, iglesias y calles medievales de pueblos como Avène.

