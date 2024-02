¿Aburrido del frío? Estos son los cinco lugares de Europa con mejor clima en estas fechas

Durante estos días que hemos vivido unas jornadas más propias de primavera que de invierno seguro que te has dado cuenta lo bien que sientan las temperaturas más altas y el poder disfrutar del sol. Si te has quedado con ganas de más y quieres viajar ligero de equipaje en tu siguiente escapada invernal, estos son los destinos que ahora mismo tienen las temperaturas más altas sin necesidad de irse muy lejos. Cambia los guantes por una chaqueta ligera y no te olvides el protector solar porque lo vas a necesitar.

Calle San Agustín en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Getty Images

Santa Cruz de Tenerife

Es la ciudad con la temperatura media más alta en invierno. Tanto en enero como en febrero sus máximas rondan los 22 grados y las mínimas no bajan de 15. Y esto es casi extensible a toda la isla, sobre todo la zona de costa, por lo que incluso es posible darse un buen chapuzón. No hay que ser muy valiente ya que la temperatura del agua puede rondar los 18 grados. Además, ese clima tan agradable también anima a conocer sus pueblos y a disfrutar también de las zonas naturales.

Paseo del Muelle Uno en Málaga. Arpad Benedek

Málaga (o Alicante)

Ya en la península, la capital de la Costa del Sol se disputa el primer puesto con Alicante. En ambas el termómetro ronda los 18 grados durante el día y desciende poco por la noche gracias a la influencia del Mediterráneo. Decidirse entre una u otra es tan fácil (o difícil) como pensar qué te apetece comer. Si tienes capricho de espetos y pescaíto frito, pon rumbo a Málaga, pero si lo tuyo son las paellas, tu destino es Alicante.

Turista en la ciudad de Faro, en el sur de Portugal. Getty Images/iStockphoto

Faro (Portugal)

El Algarve en general es una maravilla en invierno ya que sus temperaturas son suaves y la ocupación es mucho menor que en los meses de verano. De todas las ciudades del sur de Portugal, Faro tiene fama no solo de disfrutar de temperaturas más altas durante el día sino también de no ver muchas nubes en los meses de febrero y marzo. Estos meses en Faro se respira calma y es tan agradable pasear por su casco histórico como por sus playas o incluso salir a navegar y enamorarte de lo preciosa que es su costa.

Ruta de senderismo en Madeira. Turismo de Madeira

Madeira (Portugal)

Los locales presumen de vivir en una eterna primavera y eso suena muy bien. De hecho, incluso en los meses más “fríos” la isla está llena de flores (en esta temporada las reinas son las camelias). Los vecinos de Azores dicen algo similar sobre su clima, pero allí llueve más, por lo que si el objetivo es disfrutar de días de sol, mejor quedarnos en Madeira. ¿Y qué se puede hacer en Madeira en invierno? Prácticamente lo mismo que en verano: perderte entre su exuberante naturaleza, disfrutar de senderos con paisajes alucinantes y conocer su excelente gastronomía.

Ciudad medieval de Mdina, en Malta. Turismo de Malta

Malta

Esta joya del Mediterráneo es perfecta si necesitas salir a la calle sin abrigo, pero también si buscas lugares interesantes llenos de historia para empaparte de rayos de sol, pero también de cultura. Su capital, La Valeta, destaca por su arquitectura barroca mientras que Mdina, en el interior, es una ciudad medieval amurallada con calles estrechas y encanto histórico. Con menos fama pero igual de interesante es Senglea, conocida como "La Invicta" debido a su historia de valientes defensas. Entre sus joyas arquitectónicas destacan el Fuerte de San Miguel y las majestuosas murallas que abrazan la ciudad. Desde el jardín Gardjola las vistas panorámicas del Gran Puerto te enamorarán.

