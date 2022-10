Cómo volar a Portugal por 14 euros: así son los descuentos de hasta el 60% en el 100% de los billetes de Edreams

Viajar hace tiempo que no está, únicamente, asociado al verano. Cualquier momento, siempre que las obligaciones laborales o familiares nos lo permitan, puede ser el perfecto para coger un avión que nos lleve a cientos de kilómetros de casa para descubrir nuevas ciudades, culturas y personas. Claro que, para que conseguirlo no hay que olvidar el factor más importante de todos (¡y no, no es si vamos a ser capaces de hacer la maleta bien de una vez por todas!): ¿nuestra escapada encaja con el presupuesto que podemos destinarle? Como bien sabrán los amantes de los viajes, a veces sí y otras no: los precios de las aerolíneas fluctúan lo suficiente como para que un destino pueda pasar de asequible a imposible de una semana a otra.

Solo nos queda resignarnos a no viajar o a confiar en 20deCompras, donde siempre estamos atentos a las mejores ofertas (¡sí, también en vuelos!). Como las que, por ejemplo, ha activado Edreams hasta el próximo 6 de octubre con descuentos de hasta el 60% en todos sus vuelos, dentro y fuera de nuestras fronteras. Una oportunidad para sacarnos un billete a donde queramos a mejor precio y organizar una escapada antes de que acabe el año sin gastar más dinero del previsto.

Ahora, ¿no sabes por dónde empezar a buscar? Tranquilo, bajo estas líneas te recomendamos algunos de los mejores vuelos (¡con los mayores descuentos!) para que tus próximas vacaciones estén a un clic. ¡Buen viaje!

Los mejores descuentos

A Faro (Portugal)… ¡por menos de 15 euros! Acercarse hasta el Algarve siempre es una buena opción y, como punto de partida, su capital, una localidad de calles adoquinadas, y monumentos a un paso de maravillas naturales en el mar.

La mejor oferta de Edreams. Con salida y llegada desde Madrid del 16 al 20 de octubre, los billetes de avión por persona (con Ryanair y una bolsa de mano como equipaje) cuestan 14,39 euros, en vez de 29,38.

Escapada a Italia por 30 euros. Este país es uno de los favoritos de muchos turistas, ya que nos ofrece una inmersión completa en la historia independientemente de la ciudad que visites. Este es el caso de Bolonia, al norte de Italia, con monumentos medievales y renacentistas.

La mejor oferta de Edreams. Del 23 al 30 de noviembre, con salida y llegada a Madrid, la ida y vuelta tiene un precio de 31,60 euros, en vez de 68,58, gracias al descuento del 53%. Se viaja con Rynair y una bolsa pequeña de equipaje.

Viaje a Budapest por 33 euros. La capital de Hungría enamora a todo el que la visita. Dos ciudades separadas por el río Danubio y una riqueza cultural única solo pueden permitirnos disfrutar de un viaje único.

La mejor oferta de Edreams. Con salida desde Madrid con la aerolínea Wizz Air, para viajar del 23 de noviembre al 1 de diciembre, los billetes de ida y vuelta tienen un precio total de 33,12 euros, en vez de 60,35, su cifra habitual. Incluye una bolsa pequeña de equipaje.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Edreams y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.