Cinco ciudades europeas que debes visitar por la noche y los mejores 'tours' que lo hacen posible

Visitar una ciudad nueva siempre es una aventura y los monumentos que jalonan cada esquina se quedan grabados en la retina de los turistas. No obstante, para conocer de verdad una ciudad hay que visitarla iluminada, a la luz de la luna, por la noche. Imagínate ver la Torre Eiffel de París solo por el día, o el Coliseo de Roma o la Alhambra de Granada. No conocerías una parte importante de estos monumentos, solo cómo se refleja en ellos el sol, no cómo se iluminan por la noche. Sin olvidar que la vida nocturna de una ciudad, o de un país, dice mucho de ella y de su gente. Así que, no desaproveches la oportunidad de perderte por las calles iluminadas de una nueva ciudad.

Para poder ver ese contraste de las ciudades entre el día y la noche, el sol y la luna y el reflejo de las luces en los ríos, los viajeros necesitan tiempo. Por eso, si tienes la suerte de pasar la noche en una nueva ciudad, Civitatis, la compañía líder en distribución online de actividades, excursiones y visitas guiadas en español, puede ayudarte, ya que tiene una modalidad de tours (tanto gratuitos como de pago) para conocer algunas ciudades por la noche. No te pierdas la selección de ciudades europeas que hemos destacado desde 20deCompras y reserva ya tu tour porque vuelan.

¡Gratis!

-Free tour nocturno por Budapest. Los free tours son experiencias con guía gratuitas, en las que solo tendrás que dar al final la voluntad que tú desees, y con los que aprender multitud de cosas fascinantes. En este nocturno descubrirás el ambiente de la capital húngara y repasarás el pasado imperial de la ciudad, a la vez que visitas los lugares más alternativos, sobre todo del distrito VII. Esta zona es famosa por albergar los populares bares ruinas, situados en edificios antiguos que han sido rehabilitados para dar paso a locales decorados con grafitis, reliquias y objetos de lo más curiosos.

Vista de noche en el famoso puente de las cadenas Szechenyi en Budapest. Freepik

-Visita los monumentos iluminados de Lisboa. Este tour portugués también es gratis y en español, como todos los de Civitatis. Bajo la luz de la luna recorrerás Lisboa para ver la gran mayoría de sus monumentos iluminados. Caminarás por las calles del Barrio Alto hasta llegar al Chiado, la parte más bohemia y una de las zonas con más ambiente de la ciudad. También disfrutarás del convento do Carmo, un antiguo templo gótico derruido tras el terremoto de 1755, que actualmente alberga un museo arqueológico y miles de enclaves más.

Visita nocturna a la Torre de Belén en Lisboa. Freepik

¡Reserva por poco dinero!

-La ciudad de la luz, París. Por solo 12 euros podréis descubrir edificios parisinos iluminados como la Ópera o Academia Nacional de la Música, el Palacio Garnier o la famosa avenida de los Campos Elíseos. Se trata de una las ciudades con más encanto por la noche, debido a la multitud de edificios iluminados y no solo la Torre Eiffel, la catedral de Notre Dam o el museo del Louvre. ¡Puedes, incluso, elegir la modalidad de un crucero por el Sena a la luz de la luna!

La Ópera de París por la noche, una de las atracciones turísticas de la capital francesa. Freepik

-Tour nocturno por Praga. Enamórate del encanto de las calles y monumentos de la capital checa con este tour nocturno por Praga. Las luces de las farolas y el resplandor de la luna serán los mejores acompañantes para esta visita. No solo verás los monumentos más emblemáticos de la ciudad, sino que también podrás visitar uno de los lugares más icónicos de Praga y, sin duda, el favorito de los seguidores de Los Beatles: el Muro de John Lennon.

Vista de uno de los puentes de Praga por la noche. Freepik

-Tour nocturno por Roma iluminada. En este tour por la Roma iluminada se recorren las plazas, calles y monumentos más representativos de la capital italiana cuando la ciudad se viste de gala, al anochecer. El Vaticano, la Plaza Venecia, la Plaza del Campidoglio y la Plaza Navona son algunas de las paradas obligatorias.

Vista de Roma y el río Tíber por la noche. Freepik

