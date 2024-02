El truco viral para que la maleta cueste menos en algunas aerolíneas: hasta la mitad de precio

Es cierto que nunca había sido tan económico viajar. Si tenemos suerte podemos encontrar incluso vuelos fuera de España por menos de 20 euros. El problema es que a estos chollos hay que sumarle después lo que nos cobran por llevarnos la maleta. Eso, o viajar con lo justo, reduciendo al máximo el equipaje.

Cuando se trata de ver mundo, ahorrarse algo de dinero en el trayecto es una de las mayores alegrías que le podemos dar a nuestro bolsillo. Sobre todo porque al precio de los billetes de avión, las aerolíneas no paran de sumarle extras. Además, una de las cosas por las que más nos molesta pagar es por nuestro equipaje. Así que, si este gasto extra no entra en tus planes, toma nota de la nueva tendencia que ha surgido en las redes y que te permitirá economizar hasta la mitad de su coste.

Cómo ahorrarte hasta un 50 por ciento

El primer truco para no pagar más por facturar tu equipaje es adaptarte a las medidas que exigen las compañías aéreas. Pero no es el único método que tienes para ahorrarte algo de dinero. Si eres de los que no les cabe toda la ropa en la maleta de cabina o en una mochila, y te empeñas en llevar más equipaje, te damos la solución para pagar hasta un 50 por ciento menos por ese equipaje del que no puedes prescindir. La clave nos la ha revelado @nomadito, un usuario de X (antes Twitter) y es tan sencilla como pensárselo dos veces antes de aceptar lo que te ofrece por defecto la aerolínea.

Es importante no precipitarse

Como en muchas otras facetas de la vida, cuando compramos los billetes de avión hacer las cosas con calma también puede tener su recompensa. Y en este caso, la paciencia es la clave para pagar menos por el equipaje adicional. Así, frente al empeño de algunas aerolíneas para que los usuarios paguemos más, @nomadito revela en su red social su experiencia con la compañía Ryanair y la estrategia que sigue a la hora de contratar el equipaje adicional consiguiendo pagar la mitad.

Primera regla para pagar menos por la maleta

¿Entonces que es lo que hay que hacer para poder disfrutar de la opción más asequible? Cuando seleccionamos el vuelo por primera vez, la aerolínea nos ofrece la opción de añadir una maleta de 10 kilos por 15 euros. Si rechazamos esta opción, Ryanair vuelve a ofrecérnosla por el mismo precio en la siguiente pantalla. Debemos rechazar ambos ofrecimientos e iniciar sesión con una cuenta de usuario. Es entonces cuando Ryanair nos ofrecerá la misma maleta adicional, pero esta vez por 6 euros (la mitad que las otras dos veces). Eso sí, esta opción es posible si no reservamos asiento ni utilizamos la opción de prioridad en el embarque.

