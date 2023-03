Así es la plataforma donde se compran y se venden vuelos y viajes baratos 'de segunda mano'

Durante la pandemia y después se ha dado en muchos casos la circunstancia de tener un billete de avión y no poder utilizarlo por diferentes causas. Si el billete no es reembolsable, el viajero pierde su viaje y su dinero. En este contexto nació en Sevilla en el verano de 2021 la plataforma Swap your Travel (cambia tu viaje) con el objetivo de solucionar el problema de recuperar el dinero a aquellos que no van a poder viajar y proporcionar opciones para viajar por debajo del precio del mercado a aquellos que desean viajes baratos.

Swap your Travel compra y luego vende barato los billetes que no se han podido utilizar y que no son reembolsables

Todos salen ganando

Esta plataforma es una solución para aquellos que quieren recuperar el dinero invertido y para aquellos que buscan viajes baratos. Así, los billetes pueden ser reutilizados y tanto el comprador como el vendedor salen ganando: el vendedor porque recupera parte de su dinero y el comprador porque obtiene un billete de forma más económica.

Para vender el viaje solo hay que crearse una cuenta en la plataforma (si no se tiene) y subir el billete o el paquete vacacional. Recomiendan que el precio tenga un descuento de entre el 30% y el 50% respecto al coste original. Una vez que se haya encontrado comprador, se firmará un contrato de compraventa y se traspasará la titularidad. Así, cuando el comprador confirme que está todo bien, entonces se transferirá el dinero.

Viajes baratos

Por su parte, para comprarlo se tendrá que tener también una cuenta en la aplicación y simplemente elegir el producto que más interese. Una vez hecho esto, se firmará la compraventa y se esperará a que llegue el ticket del viaje. Igualmente, desde la plataforma señalan que es responsabilidad del vendedor cambiar la titularidad y poner el viaje a nombre del nuevo propietario.

A través de este programa, Swap your travel colabora en la optimización de viajes. Además, es una web fiable en la que poder organizar escapadas a través de la facilidad, seguridad y confiabilidad.

