Qué hacer si se nos olvida algo en el hotel: estos son los pasos a seguir

A la hora de viajar, tanto por España como fuera de las fronteras, lo normal es llevar la maleta repleta de las cosas necesarias para la estancia, desde ropa hasta productos de higiene. Esta amalgama hace que en numerosas ocasiones los turistas se olviden alguno de estos objetos, ya sea en el avión o en el alojamiento donde se han hospedado. Si sucede esta última situación, es importante conocer los pasos que hay que seguir para poder recuperarlo.

Además, ahora que llegan las vacaciones de Semana Santa, el número de viajes que harán los turistas españoles se multiplicará, por lo que puede ser una información muy útil. Si se pierde un objeto en el hotel y se recupera durante la estancia, el personal del propio alojamiento se lo devolverá al propietario, pero si el huésped ha hecho ya el check-out y está en el aeropuerto o incluso en su domicilio, todo es más complicado.

Qué hacer si te dejas algo en el hotel

A la hora de hacer la maleta se nos puede olvidar alguna cosa. Getty Images

Si ya has abandonado el hotel y te das cuenta de que te has dejado algo en alguna parte de las instalaciones, lo primero que se debe hacer es llamar al propio alojamiento para que ellos tengan constancia de que te has olvidado el objeto allí. Lo más probable es que tengas que dar los datos que proporcionaste en el check-in, como el nombre, así como el número de habitación en la que te has hospedado durante el viaje.

Una vez el personal del hotel sepa quién eres, lo que hay que hacer es describir el objeto que has perdido de la manera más fidedigna posible, y si puede ser, una posible localización. El staff del alojamiento se pondrá a buscarlo, y, si hay suerte y lo encuentran, te lo comunicarán vía telefónica o a través de un correo electrónico. Además, lo enviarán a tu domicilio en el menor plazo posible para que puedas recuperarlo.

Eso sí, hay que tener en cuenta que lo más probable es que tengas que correr con los gastos de envío, por lo que si se ha viajado a otro país, puede que haya que pagar una considerable cantidad de dinero. Además, los hoteles suelen tener un plazo establecido para guardar los objetos perdidos de sus huéspedes, que suele ser entre uno y dos meses, por lo que es vital contactar con el alojamiento en ese intervalo de tiempo.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.