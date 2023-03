Los jugadores de Fortnite ya pueden "navegar" en el crucero más grande del mundo

El nuevo barco de cruceros más grande del mundo, el Icon of the Seas de la naviera Royal Caribbean International, se está construyendo en la actualidad en los astilleros de Turku (Finlandia) y empezará a navegar de forma real en enero de 2024. Pero ya se pueden recorrer y experimentar dos de sus grandes vecindarios gracias al conocido videojuego Fortnite. Los “gamers” de todo el mundo podrán sumergirse en lo que supone la primera interpretación digital del Icon of the Seas en el juego “Royal Caribbean: Hide ’N’ Sea”, diseñado con Fortnite Creative.

Los “gamers” de todo el mundo pueden sumergirse en la primera interpretación digital de este gigante del océano

¿Cuál es el reto? Esconderse o buscar en los vecindarios del barco denominados Thrill Island y The Hideaway. Los jugadores se esconderán o buscarán y coleccionarán monedas en el que va a ser el parque acuático más grande del mar, Category 6; pondrán a prueba su sangre fría en Crown's Edge, una experiencia que es en parte un “skywalk” a 30 metros sobre el océano; disfrutarán del campo de minigolf Lost Dunes o gozarán del ambiente y las vistas en The Hideaway Pool, la primera piscina infinita suspendida en el mar, todo mientras navega por el Caribe.

Zona de la piscina de olas. Royal Caribbean

Cómo se juega

Para jugar hay que convertirse en un “accesorio” y esconderse de los buscadores, o viceversa. Hay que esconder o encontrar con éxito todos los objetos en siete minutos para ganar la ronda. También lograr 25 monedas, si el jugador está escondido, para ganar la partida instantáneamente.

Imagen del juego. Royal Caribbean

Cómo encontrar el “prop hunt map”

• Los jugadores en otros juegos de Fortnite se encontrarán con portales en el juego que los pueden dejar en la sala de espera de "Royal Caribbean: Hide 'N' Sea" antes de comenzar el partido.

• Los usuarios pueden ingresar el código de la isla 2569-9622-8657 en la página de códigos que se encuentra en la pantalla "Discover" para teletransportarse directamente al lobby.

• Los jugadores también pueden dirigirse a “Party Games” de Fortnite bajo la pestaña “Browse” de la pantalla “Discover”.

• Una vez se inicia la partida, los jugadores escondidos tienen 30 segundos para transformarse en uno de los muchos objetos (una tumbona, una bandera de minigolf o una rodillera, por nombrar algunos) antes de que los buscadores inicien su persecución en Thrill Island y The Hideaway hasta que el cronómetro llegue a cero.

Vecindario Thrill Island. Royal Caribbean

Dispositivos

Esta activación única de Fortnite Creative está disponible en todo el mundo a través de ordenadores, consolas, smartphones o tablets. Esta experiencia ha sido creada por Fortnite Creative de forma independiente y no está patrocinada, respaldada o gestionada por Epic Games, Inc. Con capacidad para casi diez mil pasajeros y un coste de desarrollo de unos dos mil millones de dólares, Icon of the Seas será el primero de la nueva clase Icon y zarpará físicamente en enero de 2024. Ya se pueden reservar las vacaciones en este gigante del mar en la web de Royal Caribbean.

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para navegar por el mundo