La aerolínea Ryanair transportó el año pasado casi 45 millones de pasajeros en España y espera llegar a los 50 millones este año. Eddie Wilson, CEO de esta aerolínea, pasó por Madrid con motivo de Fitur y participó en el Foro Hotusa, que reunió a diversos representantes y actores del sector. En esta entrevista cuenta sus impresiones de este evento y las novedades de su compañía para los próximos meses, con especial foco en el mercado español, donde abrirán dos nuevas bases en Canarias e incorporarán 67 nuevas rutas.

Bienvenido a Madrid. ¿Cómo fue su experiencia en el Foro Hotusa celebrado antes de Fitur?Gracias, siempre es bueno venir a una ciudad como Madrid. Nos gusta asistir a estos eventos para dar nuestra perspectiva sobre un mensaje simple, como es el de mover a la gente, y eso es importante para la economía desde el punto de vista de los viajes. No solo desde el punto de vista turístico sino desde la conectividad para las pequeñas empresas, las visitas de amigos y familiares, las universidades... España es un buen mercado para nosotros porque es un país grande, lo que significa que moverse por él lleva mucho tiempo, es diverso y ha evolucionado a lo largo de los años. Hay lugares fantásticos en las regiones españolas para que la gente venga todo el año.

¿Cree que la percepción de Ryanair en España está mejorando?Creo que sí, porque la gente lo experimenta. Hace cinco o seis años, si venía a España, en algunos sitios la gente no sabía quiénes éramos o nunca había volado con nosotros. Ahora es casi imposible encontrar a alguien que no haya volado con Ryanair. Debido a nuestro crecimiento en los últimos años, nos hemos hecho importantes en muchas rutas, sobre todo en las regiones, ya que tenemos servicios directos que antes no existían. Esto da la oportunidad de abrir esas regiones al turismo. También significa que la gente de allí no tiene que desplazarse a otros aeropuertos. Puedes conseguir conexiones directas desde Sevilla sin tener que venir a Madrid. Puedes conectar desde Santiago o Zaragoza. Y desde lugares como esos puedes llegar normalmente a Londres, Bruselas, Milán, Roma, Dublín y París. Y creo que es fantástico porque la gente puede hacer escapadas de fin de semana. Y por eso creo que nuestra percepción ha cambiado porque estamos repartidos por todo el país.

Esta temporada van a abrir nuevas rutas en España y se van a instalar en Canarias.Sí, tenemos 67 nuevas rutas este verano. Vamos a crecer en general en España alrededor de un 11%. Si recuerda, dejamos las bases de Canarias, pero seguíamos volando a Canarias desde otras bases. Porque tuvimos un problema hace unos años con las entregas de Boeing, pero ahora ya tenemos los aviones. Así que vamos a volver a Lanzarote, lo que crea más oportunidades para las Islas Canarias. Tengo esperanzas de seguir creciendo allí.

Interior de un avión de Ryanair. Getty Images

¿Cómo cree que va a evolucionar la forma de volar tras la pandemia?Antes había una demanda reprimida, pero creo que la gente también quiere vivir experiencias, quiere volver a viajar. Nosotros se lo ofrecemos con un coste razonable para que la gente lo haga. Viajar forma parte del estilo de vida de la gente. No es un lujo, no es necesariamente discrecional. Creo que la gente no ha cambiado. Los vuelos volvieron muy rápido y nosotros estábamos mejor preparados. Así que pudimos asumir toda esa demanda estando mejor preparados que nadie. Vamos a seguir creciendo. Pero la capacidad se ha reducido en Europa porque Lufthansa, por ejemplo, está operando con alrededor del 75% de lo que eran antes de la crisis. Se reestructuraron y obtuvieron rescates gubernamentales, vendieron sus aviones, y el tráfico de corto recorrido en esos países, especialmente en los aeropuertos más grandes, es ahora mucho más caro.

¿Cree que va a haber una concentración de estas grandes compañías o aerolíneas? ¿Cómo van a evolucionar los precios?En general, los precios van a subir, y la mayoría de esas compañías, como IAG, Lufthansa o Air France-KLM, quieren ganar dinero con los vuelos de larga distancia. Es donde tienen menos competencia y tienen más posibilidades de maximizar sus tarifas. Ryanair es el mayor operador de Europa y conseguimos acaparar cuota de mercado haciendo lo que mejor sabemos, que es mantener bajo el coste del transporte aéreo. Intentamos ser lo más eficientes posible.

Algunos aeropuertos acusan un exceso de viajeros en determinadas horas.Los aeropuertos tienen que entender que su papel es llevar a la gente de forma segura. Ya sean españoles en viaje de negocios, estén de vacaciones o sean viajeros internacionales, no van a los aeropuertos a vivir experiencias. Lo que quieren es no ver colas, pasar el control de seguridad, tomarse un café, tener un asiento donde sentarse, subir a un avión a tiempo, que no le pierdan la maleta y que le dejen pasar el control fronterizo cuando llegue a casa.

¿Cree que empresas como Aena y otras gestoras pueden mejorar la experiencia de los pasajeros en los aeropuertos?Han hecho un buen trabajo en eso. Su papel no es crear la terminal más bonita. Es bonito si todo funciona. Hay una estación de autobuses al final de la calle a la que fui el otro día, y es funcional. Está ahí para facilitar que los autobuses entren y salgan para proteger a la gente de la lluvia, pero los pasajeros no van allí para vivir una experiencia. Creo que eso se puede arreglar haciendo todo más funcional.

Avión de Ryanair en el aeropuerto de Tenerife Norte. ioanna_alexa

¿Cree que es posible tener un protocolo común de seguridad en todos los aeropuertos?Sí, creo que algunas de las cosas que se avecinan son grandes avances en la seguridad aeroportuaria, donde ya no tendrás que sacar tus líquidos o tu portátil. Algunos aeropuertos ya lo están haciendo. Solo tienes que pasar la maleta por el escáner y no tienes que quitarte nada. Creo que, en algunos casos, el tiempo de tramitación se acelerará en los aeropuertos. Así consigues que la gente pase más rápido, como si fuese un día de compras en los aeropuertos. Hace diez años era un gran problema ir a un aeropuerto y lo hacías una vez al año. Ahora lo haces todo el tiempo. Va a pasar. ¿No sería mucho mejor que te reconocieran los datos biométricos? La gente quiere muchas cosas de estas. Yo quiero poder llegar al aeropuerto, aparcar mi coche a menos de cien metros de la terminal, pasar por seguridad y subirme al avión. Llegar una hora antes y cogerlo. No quiero tener que llegar tres o cuatro horas antes de la salida del vuelo.

Su objetivo en España es alcanzar los 50 millones de pasajeros anuales. ¿Cree que será posible?Sí, vamos a hacer 50 millones este año. Podemos hacer 50 millones este año.

¿Ryanair planea algún tipo de adquisición de algunos competidores?Nuestra preferencia es crecer orgánicamente. Tenemos el avión, tenemos el modelo, tenemos la marca, y es mucho más fácil hacer eso que integrar a otro en nuestra compañía. Aunque nunca digas nunca en temas fusiones o adquisiciones, para nosotros ahora es menos probable que nunca. Tenemos 130 aviones que llegarán en los próximos dos o tres años, y eso ocupará toda nuestra capacidad para desplegarlos.

¿Veremos a Ryanair realizar vuelos transoceánicos?No, no vamos a arriesgar la eficiencia operativa para hacer un cambio de rumbo. Además, no podemos competir en esa vía. No conocemos el negocio. Las 24 personas que se sientan en primera clase de un vuelo de largo recorrido pagan el vuelo, es un negocio especializado. Nosotros tenemos muchas oportunidades en Europa y nos ceñiremos a lo que mejor conocemos.

Finalmente, ¿cuál es su destino favorito como viaje de ocio?Vengo a España bastante, vengo a Málaga bastante. Me encanta Madrid. Viajo por todas partes de España. Un lugar en el que no he estado hace muchos años es Santiago y me gustaría volver allí también. Me gusta mucho la comida española.

