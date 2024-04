El truco para usar un Fire TV Stick sin tener problemas con la conexión a internet

La forma de consumir televisión ha ido cambiando y la curva parece no descender. De hecho, pagar por acceder a contenido ilimitado y sin horarios parece lo más común en estos tiempo. No obstante, la realidad de evitar también los anuncios parece que se disipa, ya que las plataformas de streaming están ofreciendo planes más baratos a cambio de la publicidad. Aun así, HBO Max, Netflix, Prime Video y Disney+ se han encargado de acercarnos este tipo de fórmulas en las que podemos acceder a infinidad de títulos en cualquier momento, pausarlos a mitad para dejarlos para otro momento y hasta disfrutarlos sin conexión. Incluso el deporte se ha adaptado a esta fórmula de vídeo bajo demanda. Y es que ahora no entendemos nuestra vida sin el streaming.

Eso sí, para disfrutar de todas estas prestaciones, necesitamos una cuenta en cada una de las plataformas. La mayoría permiten compartir credenciales entre varios perfiles, aunque debemos revisar una a una las condiciones de cada servicio. Pero, además, es necesario contar con conexión a internet para acceder al catálogo. Hay plataformas que permiten descargar contenidos para disfrutarlos sin acceso a la web, pero, para el uso doméstico y para descargarlos es necesario. En este sentido, las smart tv se han convertido en fundamentales en muchos hogares y, por ello, cuando toca renovar televisor son muchos los que incluyen esta prestación como fundamental.

Tu viejo televisor renovado en 'smart tv'

Claro que hay una forma de hacer que nuestro viejo televisor sea smart sin tener que renovarlo: los Fire TV stick de Amazon, unos dispositivos que permiten conectar el monitor al wifi, dando así acceso a todas las prestaciones de un modelo inteligente. Pero, ¿y si no tenemos una buena conexión en nuestro hogar? Ya sea porque esta es débil o porque queremos emplearlo en la televisión que tenemos en las estancias más alejadas del router, esto puede ocasionar problemas en la calidad de la imagen e incluso problemas de carga del contenido. El adaptador Ethernet para Fire TV Stick es la solución para que esto no ocurra y cuesta menos de 17 euros. ¿Listos para terminar con los problemas de conexión?

El adaptador Ethernet para Fire TV Stick. Amazon

Pensado para aquellos hogares en los que la conexión wifi no siempre llega con la eficiencia necesaria para poder disfrutar de las prestaciones del Fire Stick, el adaptador Ethernet permite conectarse por cable a internet y disfrutar de una conexión rápida y sin interrupciones. La instalación es sencilla, puesto que se conecta directamente a tu rúter sin complicaciones permitiéndonos usar la velocidad que tenemos contratada.

Eso sí, antes de escogerlo es preciso tener en cuenta algunos detalles como la compatibilidad. El modelo que hemos destacado sobre estas líneas solo es compatible con el Fire TV Stick Lite, el Stick de segunda y tercera generación, el 4K, el 4K Max, el Fire TV Cube, Fire TV de tercera generación y Fire TV Basic Edition.

