El deporte salta al 'streaming': cómo ver la Premier League y Moto GP en exclusiva (¡y con un mes de prueba gratis!)

El deporte no solo se disfruta practicándolo y, si no, que nos lo digan a los españoles: no hay nada que una más (aunque sea por Twitter) que una competición televisada. Fútbol, baloncesto, motociclismo o atletismo, entre las muchas disciplinas que hacen las delicias de los usuarios, consiguen reunirnos y calentar debates (cuando apoyamos a deportistas contrarios) que, si las circunstancias acompañan, suelen terminar con algún que otro brindis. Sin embargo, los tiempos cambian y aunque antes estos eventos eran un entretenimiento audiovisual asegurado, con la llegada del streaming, las series y películas parecen ser las reinas indiscutibles de los planes de sofá. Pero, ¿quién dijo que el deporte no sería capaz de revalidar su título?

Desde hace un par de años, los aficionados han visto recompensado el fervor (¡y la espera!) y ya pueden disfrutar de una plataforma 100% deportiva en la que disfrutar en exclusiva de encuentros internacionales de numerosas disciplinas, desde la Premier Ligue hasta MotoGP. Se llama Dazn, trabaja tanto en diferido (OTT, bajo demanda) como en directo y se define como "el primer servicio de streaming del mundo dedicado a esta temática”, ofreciendo a los fans a el control y la flexibilidad de ver sus disciplinas favoritas cómo y dónde quieran.

Además, este servicio ofrece competiciones exclusivas que no pueden verse en otras plataformas. Lo mejor de todo es que, para que veas su funcionamiento y disfrutes de algunos de estas emisiones exclusivas, la plataforma ofrece un mes de prueba gratis para que puedas adentrarte en el streaming más deportivo.

Cuatro motivos para suscribirse a Danz

1 Competiciones exclusivas Esta plataforma ofrece a sus usuarios contenidos exclusivos como la Premier League, la Turkish Airlines EuroLeague de baloncesto, todas las carreras de MotoGP™, UFC, Bellator, Boxeo, WTA y mucho más. Por ello, en Dazn puedes disfrutar de una gran variedad de competiciones que, además de emitirlas en directo, también están disponibles a la carta durante siete días para que puedas verlas cuando desees.

2 Todo el deporte está en Dazn Este servicio de 'streaming' ofrece la emisión de disciplinas deportivas diversas, tales como fútbol, baloncesto, ciclismo, atletismo, esquí alpino, hockey hierba, tenis, boxeo, snooker... Con todas ellas, el aburrimiento no tiene cabida.

3 Emisión simultánea en dos dispositivos Tu suscripción a Dazn puede activarse hasta en cinco dispositivos diferentes, incluidos algunos modelos de videoconsola. Además, puedes disfrutar de forma simultánea de los contenidos de la plataforma hasta en dos 'gadgets' diferentes.

4 Mes de prueba y sin permanencia Para que puedas engancharte a sus servicios, en Dazn ofrecen un mes de prueba gratuito. Pasado ese tiempo, te aseguramos que no vas a concebir tus momentos de 'streaming' sin la plataforma. Su precio es de 9,99 euros al mes sin permanencia o de 99,99 euros al año.

